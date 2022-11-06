https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829499825.html

Сторонники партии "Шор" настаивают на вотуме недоверия президенту Молдавии

Сторонники партии "Шор" настаивают на вотуме недоверия президенту Молдавии - РИА Новости, 06.11.2022

Сторонники партии "Шор" настаивают на вотуме недоверия президенту Молдавии

Сторонники партии "Шор" на митинге в Кишиневе потребовали вынести вотум недоверия президенту Майе Санду и правительству страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:18

2022-11-06T17:18

2022-11-06T17:18

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" на митинге в Кишиневе потребовали вынести вотум недоверия президенту Майе Санду и правительству страны, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции, который протестующие закидали белыми хризантемами. По словам организаторов, в акции участвуют более 50 тысяч человек, полиция уверяет, что протестующих всего 1700."Мы, участники протеста от 6 ноября, последний раз просим выдвинуть вотум недоверия президенту и правительству. Просим полицию и органы правопорядка прекратить давление. Просим соблюдения всех гражданских прав, которые касаются проведения собраний и свободы выражения мнений", - заявил со сцены представитель партии "Шор" Дину Цуркану.В принятой единогласно резолюции говорится, что правящая партия "Действие и солидарность" угрожает безопасности страны, поскольку жители Молдавии уже столкнулись с кризисами в социальной и экономической областях. Вместо того, чтобы помочь гражданам, власти борются с критикой и "провоцируют распространение военных действий на территорию страны, чтобы списать за счет войны все кризисы".Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221106/svyazi-1829472666.html

https://ria.ru/20221104/partiya-1829271843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия