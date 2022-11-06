https://ria.ru/20221106/melnik-1829425617.html

Мельник нахамил лидеру фракции в бундестаге

Мельник нахамил лидеру фракции в бундестаге - РИА Новости, 06.11.2022

Мельник нахамил лидеру фракции в бундестаге

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху, ответив на заявление немецкого политика о том, что... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:47

2022-11-06T02:47

2022-11-06T03:45

в мире

рольф мютцених

украина

германия

мид украины

андрей мельников

олаф шольц

берлин (город)

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в "список террористов".В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев принял это решение, поскольку он предлагал дипломатическое решение конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.Ранее МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха в "список террористов".Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.

https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html

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Максим Горбачев

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