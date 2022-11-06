https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html

Они возвращаются. В России появится ливанская Zara и Pull&Bear

Они возвращаются. В России появится ливанская Zara и Pull&Bear - РИА Новости, 06.11.2022

Они возвращаются. В России появится ливанская Zara и Pull&Bear

Российский рынок покинули десятки зарубежных производителей одежды. Потребители переключились на отечественные марки, стали активнее заказывать на... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:08

экономика

артем деев

елена попова

россия

zara

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Елена Попова. Российский рынок покинули десятки зарубежных производителей одежды. Потребители переключились на отечественные марки, стали активнее заказывать на маркетплейсах. Однако уже весной россияне снова получат доступ к коллекциям Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Какие еще бренды вернутся и будут ли они пользоваться спросом — в материале РИА Новости.Новая модаЛиванская компания Daher, у которой уже есть франшиза Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока, приобрела одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды — Inditex. Магазины в России откроются под другим названием — предположительно, New Fashion.Детали сделки не разглашаются, но СМИ сообщали, что российское подразделение оценили в 12 миллиардов рублей. Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин считает эту сумму вполне реалистичной, учитывая непростую ситуацию в западном бизнесе."Продать могли команде местных менеджеров, так сейчас часто бывает. Это позволит Inditex после стабилизации в экономике и геополитике выкупить сеть обратно. Но есть примеры, когда бизнес достается новому собственнику, который принимается за преобразования", — поясняет он.По мнению экспертов, в реальности этот актив стоит гораздо дороже. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что иностранный бизнес, покидая страну, заключает сделки со скидкой в 50-70%. "Так что 12 миллиардов — это немного, должно быть в полтора раза больше", — полагает он.Весной у Inditex в России было порядка 500 магазинов, персонал — свыше девяти тысяч человек. Сотрудники Zara сообщали, что продолжали получать зарплату. По словам Деева, вероятнее всего, новый собственник сохранит продавцов, кассиров, управляющих магазинами, руководителей складов, грузчиков."А вот менеджеры среднего и высшего звена могут смениться — так происходит всегда. Кого-то не устроят новые условия, и они уйдут сами, кого-то сократят. Ротация кадров в управленческом звене в таких условиях обычно достигает 30%", — указывает эксперт.В России будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров Zara. Усложнившаяся логистика обернется подорожанием, да и стоимость материалов в мире растет вместе с инфляцией в развитых странах."Можно ожидать, что цены на известные бренды увеличатся на 20-30% до конца следующего года", — прогнозирует Свирин.Однако это покупателей не пугает. "Прекрасная новость! Наконец-то обновлю гардероб", — так отреагировали на возвращение Zara в соцсетях.Вернуться сложнееС весны на различных площадках открылось множество частных магазинов, где продаются вещи ушедших с рынка компаний.Так, на Ozon — не менее трех тысяч позиций Zara. Зимнюю куртку предлагают за восемь тысяч, джинсы — семь, свитер — четыре. Тут же представлена Oysho, возвращаться в Россию пока не собирающаяся.Маркетплейс Lamoda торгует товарами японского бренда Uniqlo, магазины которого тоже закрылись. Там есть и Massimo Dutti: две тысячи за футболку, восемь тысяч — за платье, 20 — за пальто.Впрочем, российские потребители не спешат раскупать импортную одежду. "Опросы показали, что большинство спокойно переориентировались на местную продукцию — более 70% теперь выбирают одежду, обувь, товары для дома и интерьера отечественных компаний", — говорит Деев.Меняется и подход торговых центров к организации пространства. "За полгода российских аксессуаров, одежды, обуви, сумок, товаров для дома стало больше на 20-30%. И это, безусловно, позитивный фактор", — констатирует эксперт.По социологическим опросам, верных приверженцев определенных западных марок не более десяти процентов. Остальные готовы приобретать отечественную продукцию при условии высокого качества и приемлемой цены."Даже если западные компании захотят вернуться, отношение к ним будет другое. У нас достаточно производителей, выпускающих товары, не уступающие иностранным аналогам. Да и наиболее выгодные локации в торговых центрах уже заняты российскими брендами. Вернуться не так просто, как уйти", — подчеркивает Деев.Эксперты, опрошенные РИА Новости, отметили, что многие компании фактически все же остаются в России — передают бизнес менеджменту, меняют название. Не исключено, что значительная часть ретейлеров одежды, обуви, аксессуаров и спортивных товаров возобновит работу в стране в течение следующего года.

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799632153.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

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экономика, артем деев, елена попова, россия, zara