https://ria.ru/20221106/makeev-1829507355.html

Новый посол Украины в Германии разозлил немцев наглой просьбой

Новый посол Украины в Германии разозлил немцев наглой просьбой - РИА Новости, 06.11.2022

Новый посол Украины в Германии разозлил немцев наглой просьбой

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вызвал негодование читателей газеты Spiegel требованием предоставить танки "Леопард". РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:08

2022-11-06T18:08

2022-11-06T18:59

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев вызвал негодование читателей газеты Spiegel требованием предоставить танки "Леопард".В интервью изданию дипломат заявил, что Киев видит "повод для надежды" на то, что Берлин передаст ему необходимое вооружение."Нам нужны эти боевые танки", — подчеркнул Макеев.Также он призвал запретить россиянам въезд в Германию.Читатели возмутились повторяющимися требованиями украинской стороны."С этим послом весь цирк начнется заново? Невероятный", — написал Werner.Ennamron заявил, что Макеев уже доказал, что умеет только копировать."Этот Мельник II уже многих раздражает", — добавил он."Ни при каких обстоятельствах мы не должны выполнять эти требования. Германия помогает как и где может, нет никаких благовидных оснований для обвинений и инсинуаций. Баста", — прокомментировала Berlinerin21."Опять же, "я хочу танки, и Германия должна"! Нет, мы не должны!" — заявил еще один юзер.Florian пришел в негодование из-за того, что посол пытается диктовать Германии, как себя вести."И наоборот, возникает рефлекторный вопль возмущения, когда Украине "говорят" что-то, что она может сделать", — добавил он.Wiso заявил, что требования киевских властей говорят о желании новых жертв, а не решения конфликта."Москва давно готова к переговорам, я это очень часто читаю и слышу (!), но Киев этого не хочет. Им нужны бесконечные деньги, и никто не контролирует, куда они идут. Там бездонная яма", — прокомментировал еще один читатель.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, однако не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.

https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html

https://ria.ru/20221101/germaniya-1828376158.html

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в мире, германия, украина, нато