https://ria.ru/20221106/lnr-1829426777.html

В ЛНР рассказали о ходе разминирования лесов в регионе

В ЛНР рассказали о ходе разминирования лесов в регионе - РИА Новости, 06.11.2022

В ЛНР рассказали о ходе разминирования лесов в регионе

В ЛНР необходимо разминировать более 100 тысяч гектаров леса, эти работы проводятся "по мере возможности", заявил РИА Новости глава Минприроды республики Юрий... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:08

2022-11-06T03:08

2022-11-06T03:13

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ЛНР необходимо разминировать более 100 тысяч гектаров леса, эти работы проводятся "по мере возможности", заявил РИА Новости глава Минприроды республики Юрий Дегтярев.Он сообщил, что большая площадь лесов республике в настоящее время находится "в угнетенном, поврежденном и погибшем состоянии". Площадь насаждений, в которых наблюдаются патологические процессы, составляет около 30%, порядка 40% из них - полностью погибшие. Площадь лесов, поврежденных и погибших в результате пожаров и боевых действий, превышает 50 тысяч гектаров.Он также подчеркнул, что проводить санитарно-оздоровительные мероприятия и восстанавливать лес в республике все еще затруднительно.По его словам, работы по разминированию лесного фонда республики проводятся "по мере возможности". Так, в "Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве" разминировали участки горельников для самозаготовки дров населением."Существующая в ЛНР система ведения лесного хозяйства через государственные унитарные предприятия требует реорганизации по образу Российской Федерации, то есть создания государственных бюджетных учреждений, которым на выполнение работ по лесовосстановлению выделяются средства из госбюджета", - считает Дегтярев.

https://ria.ru/20221105/lnr-1829361747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, юрий дегтярев, луганская народная республика, россия, украина