https://ria.ru/20221106/krym-1829538253.html

Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским

Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским - РИА Новости, 07.11.2022

Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-06T22:29

2022-11-06T22:29

2022-11-07T00:45

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором."Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией."Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — ответил Элксниньш.Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221017/latviya-1824583953.html

https://ria.ru/20220830/mery-1813097431.html

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в мире, россия, даугавпилс, украина, латвия