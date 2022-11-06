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Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским - РИА Новости, 07.11.2022
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Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским
Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским - РИА Новости, 07.11.2022
Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-06T22:29
2022-11-07T00:45
в мире
россия
даугавпилс
украина
латвия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором."Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией."Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — ответил Элксниньш.Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221017/latviya-1824583953.html
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в мире, россия, даугавпилс, украина, латвия
В мире, Россия, Даугавпилс, Украина, Латвия
22:29 06.11.2022 (обновлено: 00:45 07.11.2022)
 
Мэр латвийского Даугавпилса признал Крым российским

Мэр города Даугавпилс в Латвии Андрейс Элксниньш назвал Крым частью России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш
Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.
"Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.
При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.
"Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — ответил Элксниньш.
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Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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