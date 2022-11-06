https://ria.ru/20221106/kozloduy-1829455339.html

Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу

Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2022

Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу

Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после остановки, сообщает АЭС. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T11:34

2022-11-06T11:34

2022-11-06T11:34

ядерные технологии

в мире

аэс "козлодуй"

козлодуй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827970040_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_99ef85add4e70ba5897ebaca5d1223e4.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после остановки, сообщает АЭС.В конце октября сообщалось, что шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора."В 17.21 5 ноября шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" был включен…" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте АЭС.Отмечается, что причины, приведшие к остановке его работы, были устранены.

https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аэс "козлодуй", козлодуй