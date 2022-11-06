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Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2022
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20221106/kozloduy-1829455339.html
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2022
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу
Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после остановки, сообщает АЭС. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:34
2022-11-06T11:34
ядерные технологии
в мире
аэс "козлодуй"
козлодуй
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после остановки, сообщает АЭС.В конце октября сообщалось, что шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора."В 17.21 5 ноября шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" был включен…" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте АЭС.Отмечается, что причины, приведшие к остановке его работы, были устранены.
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
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в мире, аэс "козлодуй", козлодуй
Ядерные технологии, В мире, АЭС "Козлодуй", Козлодуй
11:34 06.11.2022
 
Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу

Шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии возобновил работу после остановки

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции Козлодуй в Болгарии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после остановки, сообщает АЭС.
В конце октября сообщалось, что шестой блок болгарской АЭС "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора.
"В 17.21 5 ноября шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" был включен…" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте АЭС.
Отмечается, что причины, приведшие к остановке его работы, были устранены.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Ядерные технологииВ миреАЭС "Козлодуй"Козлодуй
 
 
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