https://ria.ru/20221106/kishinev-1829485408.html
Протестующие в центре Кишинева закидали цветами кордон сотрудников полиции
Протестующие в центре Кишинева закидали цветами кордон сотрудников полиции - РИА Новости, 06.11.2022
Протестующие в центре Кишинева закидали цветами кордон сотрудников полиции
Сторонники партии "Шор" в воскресенье вновь пытаются попасть на центральную площадь для проведения антиправительственного митинга, но им мешает кордон полиции,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:47
2022-11-06T15:47
2022-11-06T16:06
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" в воскресенье вновь пытаются попасть на центральную площадь для проведения антиправительственного митинга, но им мешает кордон полиции, который манифестанты забрасывают белыми хризантемами, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции.Протестующие принесли с собой флаги Молдавии и белые хризантемы, некоторые принесли похоронные венки, в руках у многих фотографии с кадрами, на которых полицейские на прошлых акциях применяют силы против сторонников партии "Шор". Цветы бросают в сотрудников полиции. Прямо перед кордоном была установлена сцена, чтобы все-таки начать манифестацию.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
15:47 06.11.2022 (обновлено: 16:06 06.11.2022)
Протестующие в центре Кишинева закидали цветами кордон сотрудников полиции
Протестующие в центре Кишинева кидают белые хризантемы в кордон сотрудников полиции
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" в воскресенье вновь пытаются попасть на центральную площадь для проведения антиправительственного митинга, но им мешает кордон полиции, который манифестанты забрасывают белыми хризантемами, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии
партия "Шор" проводит в воскресенье очередной массовый митинг протеста против роста цен и руководства страны, акция должны была проводиться в сквере перед парламентом, однако колонна манифестантов вновь двинулась к центральной площади. Дорогу им преградил кордон полиции.
Протестующие принесли с собой флаги Молдавии и белые хризантемы, некоторые принесли похоронные венки, в руках у многих фотографии с кадрами, на которых полицейские на прошлых акциях применяют силы против сторонников партии "Шор". Цветы бросают в сотрудников полиции. Прямо перед кордоном была установлена сцена, чтобы все-таки начать манифестацию.
Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.