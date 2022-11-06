https://ria.ru/20221106/kirill-1829504644.html
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме - РИА Новости, 06.11.2022
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:47
2022-11-06T17:47
2022-11-06T17:56
религия
религия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм."Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию. А она есть сегодня столп и утверждение истины. Эти слова были сказаны в отношении Церкви, но наш народ, принявший на протяжении истории умом и сердцем слово Божие, отметая множество политических, культурных и экономических соблазнов, оставаясь свободным от этих соблазнов, сам по себе является столпом для истины", – сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе – главного храма Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Апостол Павел назвал храм столпом и утверждением истины в новозаветном первом послании к Тимофею.Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
https://ria.ru/20221106/smert-1829503465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
17:47 06.11.2022 (обновлено: 17:56 06.11.2022)
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме
Патриарх Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины
БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм.
"Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию. А она есть сегодня столп и утверждение истины. Эти слова были сказаны в отношении Церкви, но наш народ, принявший на протяжении истории умом и сердцем слово Божие, отметая множество политических, культурных и экономических соблазнов, оставаясь свободным от этих соблазнов, сам по себе является столпом для истины", – сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе – главного храма Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Апостол Павел назвал храм столпом и утверждением истины в новозаветном первом послании к Тимофею.
Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.
Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.
В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии
.