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Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме - РИА Новости, 06.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221106/kirill-1829504644.html
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме - РИА Новости, 06.11.2022
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:47
2022-11-06T17:56
религия
религия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм."Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию. А она есть сегодня столп и утверждение истины. Эти слова были сказаны в отношении Церкви, но наш народ, принявший на протяжении истории умом и сердцем слово Божие, отметая множество политических, культурных и экономических соблазнов, оставаясь свободным от этих соблазнов, сам по себе является столпом для истины", – сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе – главного храма Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Апостол Павел назвал храм столпом и утверждением истины в новозаветном первом послании к Тимофею.Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
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религия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
17:47 06.11.2022 (обновлено: 17:56 06.11.2022)
 
Патриарх Кирилл назвал Россию словами апостола Павла о храме

Патриарх Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира – главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира – главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин великого освящения храма Равноапостольного великого князя Владимира – главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе
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БАЛАШИХА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию столпом и утверждением истины – так же, как апостол Павел называл христианский храм.
"Целиться могут куда угодно, а бить будут в Россию. А она есть сегодня столп и утверждение истины. Эти слова были сказаны в отношении Церкви, но наш народ, принявший на протяжении истории умом и сердцем слово Божие, отметая множество политических, культурных и экономических соблазнов, оставаясь свободным от этих соблазнов, сам по себе является столпом для истины", – сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе – главного храма Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Апостол Павел назвал храм столпом и утверждением истины в новозаветном первом послании к Тимофею.
Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 17:40Религия
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб во время спецоперации
Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.
В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.
 
РелигияРелигияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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