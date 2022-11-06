https://ria.ru/20221106/kiev-1829543371.html
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света 7 ноября
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света 7 ноября - РИА Новости, 07.11.2022
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света 7 ноября
Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях электричества с утра понедельника, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-06T23:51
2022-11-06T23:51
2022-11-07T00:01
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
киев
в мире
виталий кличко
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мэрия Киева предупредила горожан о возможных экстренных отключениях электричества с утра понедельника, сообщило издание "Страна.ua".Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город рискует остаться без света, воды и отопления. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829457265.html
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Киев, В мире, Виталий Кличко, Владимир Путин, Украина, Россия
23:51 06.11.2022 (обновлено: 00:01 07.11.2022)
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света 7 ноября
Мэрия Киева предупредила о возможных экстренных отключениях света с утра 7 ноября