https://ria.ru/20221106/kiev-1829500518.html
Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой
Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой - РИА Новости, 06.11.2022
Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой
Причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая, сообщил директор департамента муниципальной безопасности... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:19
2022-11-06T17:19
2022-11-06T18:14
специальная военная операция на украине
роман ткачук
в мире
украина
киев
укрэнерго
виталий кличко
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая, сообщил директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук.Ранее газета New York Times со ссылкой на Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества."В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - цитируют Ткачука на сайте киевской горадминистрации.По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас."В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", - отметил Ткачук.Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в условиях боевых действий нужно иметь планы на случай различных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. По его словам, в ходе подготовки к зиме закуплены генераторы, тепловые пушки, обустраиваются теплопункты.НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.
https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html
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роман ткачук, в мире, украина, киев, укрэнерго, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, Роман Ткачук, В мире, Украина, Киев, Укрэнерго, Виталий Кличко
17:19 06.11.2022 (обновлено: 18:14 06.11.2022)
Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой
В киевской городской администрации не видят причин для эвакуации жителей
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая, сообщил
директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук.
Ранее газета New York Times со ссылкой на Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества.
"В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - цитируют Ткачука на сайте киевской горадминистрации.
По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас.
"В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", - отметил Ткачук.
Позже мэр Киева Виталий Кличко
заявил, что в условиях боевых действий нужно иметь планы на случай различных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. По его словам, в ходе подготовки к зиме закуплены генераторы, тепловые пушки, обустраиваются теплопункты.
"Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях. Но мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет. Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
НЭК "Укрэнерго
" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины
из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.