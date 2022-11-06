https://ria.ru/20221106/kiev-1829500518.html

Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой

Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой - РИА Новости, 06.11.2022

Киевские власти назвали ситуацию в городе контролируемой

Причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая, сообщил директор департамента муниципальной безопасности... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:19

2022-11-06T17:19

2022-11-06T18:14

специальная военная операция на украине

роман ткачук

в мире

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киев

укрэнерго

виталий кличко

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Причин говорить об эвакуации жителей Киева из города на данный момент нет, ситуация контролируемая, сообщил директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук.Ранее газета New York Times со ссылкой на Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества."В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - цитируют Ткачука на сайте киевской горадминистрации.По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас."В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации", - отметил Ткачук.Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в условиях боевых действий нужно иметь планы на случай различных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. По его словам, в ходе подготовки к зиме закуплены генераторы, тепловые пушки, обустраиваются теплопункты.НЭК "Укрэнерго" в субботу сообщало, что Киев и семь регионов Украины из-за больших объемов потребления электричества вынужденно перевели с почасовых на аварийные отключения.

https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html

https://ria.ru/20221104/opros-1829223193.html

украина

киев

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роман ткачук, в мире, украина, киев, укрэнерго, виталий кличко