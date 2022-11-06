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В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области - РИА Новости, 06.11.2022
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В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области
В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области - РИА Новости, 06.11.2022
В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области
Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил возможности полного отключения электричества в Киеве и области при новых... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:06
2022-11-06T17:16
в мире
роман ткачук
владимир зеленский
киевская область
киев
дтэк
вооруженные силы рф
харьков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил возможности полного отключения электричества в Киеве и области при новых ударах по энергетической инфраструктуре."Блэкаут может случиться только в случае, когда автоматика будет выключать систему без предупреждения. &lt;...&gt; Киев, Киевская область, если будут новые обстрелы, то исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена, и вмонтированы системы защиты", — сказал менеджер в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, вопрос не в том, отключится система или нет, а в том, сколько времени понадобится на то, чтобы включить ее после блэкаута.Ранее Сухарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы израсходована. Сейчас ДТЭК закупает оборудование и внутри страны, и за рубежом. В МИД Украины объявляли о договоренностях о поставках техники из 12 стран, однако холдинг, как отметил директор, пока ничего не получил.Ранее газета The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества.Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, роман ткачук, владимир зеленский, киевская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф, харьков
В мире, Роман Ткачук, Владимир Зеленский, Киевская область, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Харьков
16:06 06.11.2022 (обновлено: 17:16 06.11.2022)
 
В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области

В ДТЭК не исключили блэкаут в Киеве и области в случае новых ударов по инфраструктуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМалолюдная улица Институтская в Киеве
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Малолюдная улица Институтская в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил возможности полного отключения электричества в Киеве и области при новых ударах по энергетической инфраструктуре.
"Блэкаут может случиться только в случае, когда автоматика будет выключать систему без предупреждения. <...> Киев, Киевская область, если будут новые обстрелы, то исключать выключения автоматикой системы электроснабжения нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена, и вмонтированы системы защиты", — сказал менеджер в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, вопрос не в том, отключится система или нет, а в том, сколько времени понадобится на то, чтобы включить ее после блэкаута.
Ранее Сухарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы израсходована. Сейчас ДТЭК закупает оборудование и внутри страны, и за рубежом. В МИД Украины объявляли о договоренностях о поставках техники из 12 стран, однако холдинг, как отметил директор, пока ничего не получил.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Ранее газета The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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