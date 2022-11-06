На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления
Мэр Киева Кличко заявил, что столица Украины рискует остаться без света, воды и отопления
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua.
"Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева", — заявил политик.
Кличко ранее призывал жителей города экономить электричество, особенно утром и вечером. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы страны.
В некоторых областях Украины ввели ограничения на потребление электричества. С 4 ноября в Киеве начались экстренные отключения света.
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Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.