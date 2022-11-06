https://ria.ru/20221106/kiev-1829429755.html

На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления

На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления - РИА Новости, 06.11.2022

На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления

Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T04:50

2022-11-06T04:50

2022-11-06T04:50

в мире

виталий кличко

киев

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua.Кличко ранее призывал жителей города экономить электричество, особенно утром и вечером. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы страны. В некоторых областях Украины ввели ограничения на потребление электричества. С 4 ноября в Киеве начались экстренные отключения света.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/mvd-1829080160.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/elektrichestvo-1826354508.html

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в мире, виталий кличко, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский