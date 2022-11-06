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На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/kiev-1829429755.html
На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления
На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления - РИА Новости, 06.11.2022
На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления
Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T04:50
2022-11-06T04:50
в мире
виталий кличко
киев
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua.Кличко ранее призывал жителей города экономить электричество, особенно утром и вечером. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы страны. В некоторых областях Украины ввели ограничения на потребление электричества. С 4 ноября в Киеве начались экстренные отключения света.Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.
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в мире, виталий кличко, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
04:50 06.11.2022
 
На Украине допустили, что Киев останется без света, воды и отопления

Мэр Киева Кличко заявил, что столица Украины рискует остаться без света, воды и отопления

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Киев рискует остаться без света, воды и отопления, приводит слова мэра украинской столицы Виталия Кличко издание Страна.ua.

"Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева", — заявил политик.

Кличко ранее призывал жителей города экономить электричество, особенно утром и вечером. Также он сообщал, что 450 тысяч квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы страны.
В некоторых областях Украины ввели ограничения на потребление электричества. С 4 ноября в Киеве начались экстренные отключения света.
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Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.
По оценке украинской стороны, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Вооруженные силы с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и обеспечение безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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