https://ria.ru/20221106/khibiny-1829531505.html

Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах

Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах - РИА Новости, 06.11.2022

Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах

Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:23

2022-11-06T21:23

2022-11-06T21:23

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

хибины (национальный парк)

россия

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КИРОВСК (Мурманская обл.), 6 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который разместил в своем Telegram-канале видео, на котором спускается с горы на лыжах.Открытие горнолыжного сезона в Хибинах Мурманской области состоялось на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Кировске.Приветствие заполярным горнолыжникам и гостям Хибин направил министра спорта РФ Олег Матыцин. "Я рад, что в нашей стране есть качественная и современная инфраструктура для полноценного зимнего отдыха, которая несомненно привлечет большее количество спортсменов-любителей всех возрастов. Важно сделать их пребывание здесь комфортным, чтобы и дальше у них было желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", - приводится приветствие в сообщении пресс-службы правительства региона.По словам Чибиса, открывать сезон в начале ноября позволяет новая система оснежения.Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для гостей Кольского Заполярья.Поздравил северян телеведущий Андрей Малахов, он пожелал, чтобы здесь были только искренние эмоции, а сезон длился как можно дольше. Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Для гостей курорта работали арктическая кухня, тематические фотозоны, ярмарка.Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" — один из ключевых туристических объектов региона. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания длится восемь месяцев в году. Комплекс оснащен современными подъемниками разных типов. В прошлом году "Большой Вудъявр" пополнился еще одним уникальным объектом — панорамным комплексом "Плато".Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией "ФосАгро" и Кировским филиалом АО "Апатит" при поддержке правительства Мурманской области и федеральных структур.

https://ria.ru/20220915/ekspeditsiya-1817008870.html

https://ria.ru/20221026/murmansk-1826873913.html

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мурманская область, андрей чибис, хибины (национальный парк), россия