Рейтинг@Mail.ru
Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20221106/khibiny-1829531505.html
Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах
Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах - РИА Новости, 06.11.2022
Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах
Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:23
2022-11-06T21:23
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
хибины (национальный парк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829531355_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c9461b674315e938291c9e74c9ea837f.jpg
КИРОВСК (Мурманская обл.), 6 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который разместил в своем Telegram-канале видео, на котором спускается с горы на лыжах.Открытие горнолыжного сезона в Хибинах Мурманской области состоялось на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Кировске.Приветствие заполярным горнолыжникам и гостям Хибин направил министра спорта РФ Олег Матыцин. "Я рад, что в нашей стране есть качественная и современная инфраструктура для полноценного зимнего отдыха, которая несомненно привлечет большее количество спортсменов-любителей всех возрастов. Важно сделать их пребывание здесь комфортным, чтобы и дальше у них было желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", - приводится приветствие в сообщении пресс-службы правительства региона.По словам Чибиса, открывать сезон в начале ноября позволяет новая система оснежения.Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для гостей Кольского Заполярья.Поздравил северян телеведущий Андрей Малахов, он пожелал, чтобы здесь были только искренние эмоции, а сезон длился как можно дольше. Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Для гостей курорта работали арктическая кухня, тематические фотозоны, ярмарка.Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" — один из ключевых туристических объектов региона. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания длится восемь месяцев в году. Комплекс оснащен современными подъемниками разных типов. В прошлом году "Большой Вудъявр" пополнился еще одним уникальным объектом — панорамным комплексом "Плато".Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией "ФосАгро" и Кировским филиалом АО "Апатит" при поддержке правительства Мурманской области и федеральных структур.
https://ria.ru/20220915/ekspeditsiya-1817008870.html
https://ria.ru/20221026/murmansk-1826873913.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829531355_135:0:1911:1332_1920x0_80_0_0_9b3f34462d38d6b80becdf268b6aec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, андрей чибис, хибины (национальный парк), россия
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Хибины (национальный парк), Россия
21:23 06.11.2022
 
Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах

Мурманский губернатор Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах

© Пресс-служба правительства Мурманской областиГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Пресс-служба правительства Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Читать ria.ru в
КИРОВСК (Мурманская обл.), 6 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который разместил в своем Telegram-канале видео, на котором спускается с горы на лыжах.
"Хорошие новости для всех любителей сноуборда и лыж. Мы открыли горнолыжный сезон в Мурманской области", - написал Чибис под видео.
Открытие горнолыжного сезона в Хибинах Мурманской области состоялось на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Кировске.
Приветствие заполярным горнолыжникам и гостям Хибин направил министра спорта РФ Олег Матыцин. "Я рад, что в нашей стране есть качественная и современная инфраструктура для полноценного зимнего отдыха, которая несомненно привлечет большее количество спортсменов-любителей всех возрастов. Важно сделать их пребывание здесь комфортным, чтобы и дальше у них было желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", - приводится приветствие в сообщении пресс-службы правительства региона.
По словам Чибиса, открывать сезон в начале ноября позволяет новая система оснежения.
Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для гостей Кольского Заполярья.
Первая в мире ледостойкая платформа Северный полюс в Мурманске. Кадр из видео
15 сентября, 15:09
ЛСП "Северный полюс" отправилась в арктическую экспедицию из Мурманска
Поздравил северян телеведущий Андрей Малахов, он пожелал, чтобы здесь были только искренние эмоции, а сезон длился как можно дольше. Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Для гостей курорта работали арктическая кухня, тематические фотозоны, ярмарка.
Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" — один из ключевых туристических объектов региона. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания длится восемь месяцев в году. Комплекс оснащен современными подъемниками разных типов. В прошлом году "Большой Вудъявр" пополнился еще одним уникальным объектом — панорамным комплексом "Плато".
Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией "ФосАгро" и Кировским филиалом АО "Апатит" при поддержке правительства Мурманской области и федеральных структур.
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:32Мурманская область
В Мурманске открыли самый северный в России Центр обработки данных
 
Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисХибины (национальный парк)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала