Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах
Мурманский губернатор Чибис протестировал трассу на открытии горнолыжного сезона в Хибинах
© Пресс-служба правительства Мурманской областиГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Пресс-служба правительства Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
КИРОВСК (Мурманская обл.), 6 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон открылся в Хибинах Мурманской области, одним из первых трассу курорта "Большой Вудъявр" протестировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который разместил в своем Telegram-канале видео, на котором спускается с горы на лыжах.
"Хорошие новости для всех любителей сноуборда и лыж. Мы открыли горнолыжный сезон в Мурманской области", - написал Чибис под видео.
Открытие горнолыжного сезона в Хибинах Мурманской области состоялось на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Кировске.
Приветствие заполярным горнолыжникам и гостям Хибин направил министра спорта РФ Олег Матыцин. "Я рад, что в нашей стране есть качественная и современная инфраструктура для полноценного зимнего отдыха, которая несомненно привлечет большее количество спортсменов-любителей всех возрастов. Важно сделать их пребывание здесь комфортным, чтобы и дальше у них было желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", - приводится приветствие в сообщении пресс-службы правительства региона.
По словам Чибиса, открывать сезон в начале ноября позволяет новая система оснежения.
Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для гостей Кольского Заполярья.
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Поздравил северян телеведущий Андрей Малахов, он пожелал, чтобы здесь были только искренние эмоции, а сезон длился как можно дольше. Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Для гостей курорта работали арктическая кухня, тематические фотозоны, ярмарка.
Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" — один из ключевых туристических объектов региона. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания длится восемь месяцев в году. Комплекс оснащен современными подъемниками разных типов. В прошлом году "Большой Вудъявр" пополнился еще одним уникальным объектом — панорамным комплексом "Плато".