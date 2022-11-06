https://ria.ru/20221106/kherson-1829528122.html

В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение

В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 06.11.2022

В Херсоне начали восстанавливать электроснабжение

Электроснабжение и подача воды возобновились в Херсоне и некоторых районах области после отключения из-за теракта на ЛЭП, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:53

2022-11-06T20:53

2022-11-06T23:06

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

сергей суровикин

владимир сальдо

новая каховка

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. Электроснабжение и подача воды возобновились в Херсоне и некоторых районах области после отключения из-за теракта на ЛЭП, сообщил РИА Новости представитель "Херсоноблэнерго".По его словам, в первую очередь специалисты "Херсоноблэнерго" работают над восстановлением водоснабжения и канализации, для этого производится переподключение насосов к другим источникам электроэнергии. Представитель компании уточнил, что поврежденную ЛЭП еще не восстановили, сейчас в Херсоне используют собственную генерацию энергии.О теракте на линии электропередачи Берислав — Каховка ранее сегодня сообщили экстренные службы и власти региона. Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html

https://ria.ru/20221027/pobeda-1827197594.html

херсон

херсонская область

новая каховка

днепр (город)

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херсон, херсонская область , сергей суровикин, владимир сальдо, новая каховка, днепр (город), вооруженные силы украины