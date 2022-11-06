https://ria.ru/20221106/kherson-1829521448.html

Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня

Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 06.11.2022

Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня

Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T19:52

2022-11-06T19:52

2022-11-06T19:52

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее в воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.

https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829267907.html

херсон

херсонская область

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владимир сальдо, херсон, херсонская область