https://ria.ru/20221106/kherson-1829521448.html
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 06.11.2022
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:52
2022-11-06T19:52
2022-11-06T19:52
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее в воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.
https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829267907.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d6573b9b788819585a318b599c6ee9ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня
Сальдо заявил, что электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня