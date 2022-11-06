Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/kherson-1829521448.html
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня - РИА Новости, 06.11.2022
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня
Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:52
2022-11-06T19:52
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ранее в воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.
https://ria.ru/20221104/ogranicheniya-1829267907.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d6573b9b788819585a318b599c6ee9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область
19:52 06.11.2022
 
Электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня

Сальдо заявил, что электроснабжение в Херсоне планируют восстановить до конца дня

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное в результате теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее в воскресенье в областной администрации заявили, что в Херсоне и ряде районов области из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.
"Электроснабжение отсутствует только в областном центре. По всей остальной территории Херсонской области проблем нет. Сейчас уже выехали бригады, которые проведут ремонтные работы, и энергоснабжение планируется запустить уже сегодня", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, добавил он.
Стела Херсона - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 19:03Специальная военная операция на Украине
В Херсоне не вводят ограничения для жителей города, заявили власти региона
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала