https://ria.ru/20221106/kherson-1829480364.html
Во всех районах Херсона пропало электричество
Во всех районах Херсона пропало электричество - РИА Новости, 06.11.2022
Во всех районах Херсона пропало электричество
Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Херсоноблэнерго. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:15
2022-11-06T15:15
2022-11-06T15:28
херсон
происшествия
сергей суровикин
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Херсоноблэнерго."Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)", — сказал представитель компании.Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221105/kherson-1829366223.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473546.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, происшествия, сергей суровикин, владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Херсон, Происшествия, Сергей Суровикин, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
15:15 06.11.2022 (обновлено: 15:28 06.11.2022)
Во всех районах Херсона пропало электричество
Херсоноблэнерго: во всех районах Херсона пропало электричество