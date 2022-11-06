https://ria.ru/20221106/kherson-1829480364.html

Во всех районах Херсона пропало электричество

Во всех районах Херсона пропало электричество - РИА Новости, 06.11.2022

Во всех районах Херсона пропало электричество

Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Херсоноблэнерго. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:15

2022-11-06T15:15

2022-11-06T15:28

херсон

происшествия

сергей суровикин

владимир сальдо

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили РИА Новости в пресс-службе Херсоноблэнерго."Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)", — сказал представитель компании.Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221105/kherson-1829366223.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473546.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, происшествия, сергей суровикин, владимир сальдо, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины