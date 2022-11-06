https://ria.ru/20221106/kherson-1829464407.html

Украинские войска стягивают к Херсонской области танки, заявил Стремоусов

Украинские войска стягивают к Херсонской области танки, заявил Стремоусов - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска стягивают к Херсонской области танки, заявил Стремоусов

Украинские войска стягивают к Херсонской области бронетехнику и танки, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:52

2022-11-06T12:52

2022-11-06T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска стягивают к Херсонской области бронетехнику и танки, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."На Херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Нацисты подтягивают все больше и больше бронемашин и танков", — сказал политик в своем видеообращении в Telegram-канале.По его словам, "все эти потуги продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией".Накануне Стремоусов заявил, что украинские войска готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область, увеличивая интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участках они задействовали минометные батареи и артиллерию.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но атаку отразили силы ПВО.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221105/himars-1829409875.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия