https://ria.ru/20221106/interesy-1829469538.html

Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США

Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США - РИА Новости, 06.11.2022

Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США

Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:51

2022-11-06T13:51

2022-11-06T13:51

италия

в мире

джузеппе конте

евросоюз

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РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса, считает лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте."Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову. Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта", - заявил видный политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Quotidiano Nazionale."Необходимо прийти к международной конференции под эгидой ООН при активной роли Евросоюза и участии Святого престола", - подчеркнул он.По мнению Конте¸ новое правительство Италии должно добиваться проведения именно такой стратегии в рамках ЕС и НАТО. В этой связи он подверг критике планы новых поставок оружия Киеву."Мы считаем, что сейчас огонь должен быть прекращен и должен быть совершен этот поворот к переговорам. Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили Украину, теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров", - отметил экс-премьер.В субботу Конте принял участие в многотысячной манифестации в Риме, участники которой потребовали мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что эта акция была проведена "множеством граждан, которые до сих пор не имели возможности быть услышанными и которые серьезно обеспокоены стратегией, единственной реальностью которой является продолжающаяся военная эскалация, увеличение кровопролития, риск опасность ядерного взрыва".Лидер Д5З подчеркнул, что авторам такой стратегии теперь приходится иметь дело с общественным мнением, и вновь призвал провести обсуждение вопроса о новых поставках оружия Киеву в парламенте Италии.

https://ria.ru/20221105/vybor-1829263083.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

италия, в мире, джузеппе конте, евросоюз