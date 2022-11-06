Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/interesy-1829469538.html
Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США
Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США - РИА Новости, 06.11.2022
Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США
Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:51
2022-11-06T13:51
италия
в мире
джузеппе конте
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_0:236:3025:1938_1920x0_80_0_0_c95fbe531d7297b60658e52b9cf39ff0.jpg
РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса, считает лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте."Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову. Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта", - заявил видный политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Quotidiano Nazionale."Необходимо прийти к международной конференции под эгидой ООН при активной роли Евросоюза и участии Святого престола", - подчеркнул он.По мнению Конте¸ новое правительство Италии должно добиваться проведения именно такой стратегии в рамках ЕС и НАТО. В этой связи он подверг критике планы новых поставок оружия Киеву."Мы считаем, что сейчас огонь должен быть прекращен и должен быть совершен этот поворот к переговорам. Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили Украину, теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров", - отметил экс-премьер.В субботу Конте принял участие в многотысячной манифестации в Риме, участники которой потребовали мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что эта акция была проведена "множеством граждан, которые до сих пор не имели возможности быть услышанными и которые серьезно обеспокоены стратегией, единственной реальностью которой является продолжающаяся военная эскалация, увеличение кровопролития, риск опасность ядерного взрыва".Лидер Д5З подчеркнул, что авторам такой стратегии теперь приходится иметь дело с общественным мнением, и вновь призвал провести обсуждение вопроса о новых поставках оружия Киеву в парламенте Италии.
https://ria.ru/20221105/vybor-1829263083.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580317_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ced414a23dc9d37f8d596de473bcf5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, в мире, джузеппе конте, евросоюз
Италия, В мире, Джузеппе Конте, Евросоюз
13:51 06.11.2022
 
Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США

Экс-премьер Италии Конте: стратегические интересы ЕС не могут сводиться к интересам США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Джузеппе Конте. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса, считает лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову. Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта", - заявил видный политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Quotidiano Nazionale.
"Необходимо прийти к международной конференции под эгидой ООН при активной роли Евросоюза и участии Святого престола", - подчеркнул он.
По мнению Конте¸ новое правительство Италии должно добиваться проведения именно такой стратегии в рамках ЕС и НАТО. В этой связи он подверг критике планы новых поставок оружия Киеву.
Корова пасется на одном из ранчо в штате Канзас, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора
"Мы считаем, что сейчас огонь должен быть прекращен и должен быть совершен этот поворот к переговорам. Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили Украину, теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров", - отметил экс-премьер.
В субботу Конте принял участие в многотысячной манифестации в Риме, участники которой потребовали мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что эта акция была проведена "множеством граждан, которые до сих пор не имели возможности быть услышанными и которые серьезно обеспокоены стратегией, единственной реальностью которой является продолжающаяся военная эскалация, увеличение кровопролития, риск опасность ядерного взрыва".
Лидер Д5З подчеркнул, что авторам такой стратегии теперь приходится иметь дело с общественным мнением, и вновь призвал провести обсуждение вопроса о новых поставках оружия Киеву в парламенте Италии.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
 
ИталияВ миреДжузеппе КонтеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала