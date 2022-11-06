Экс-премьер Италии призвал разделять стратегические интересы ЕС и США
Экс-премьер Италии Конте: стратегические интересы ЕС не могут сводиться к интересам США
Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 6 ноя – РИА Новости. Стратегические интересы Евросоюза не могут сводиться к интересам США и поэтому ЕС должен проявить инициативу в целях мирного разрешения украинского кризиса, считает лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову. Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта", - заявил видный политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала газета Quotidiano Nazionale.
"Необходимо прийти к международной конференции под эгидой ООН при активной роли Евросоюза и участии Святого престола", - подчеркнул он.
"Мы считаем, что сейчас огонь должен быть прекращен и должен быть совершен этот поворот к переговорам. Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили Украину, теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров", - отметил экс-премьер.
В субботу Конте принял участие в многотысячной манифестации в Риме, участники которой потребовали мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что эта акция была проведена "множеством граждан, которые до сих пор не имели возможности быть услышанными и которые серьезно обеспокоены стратегией, единственной реальностью которой является продолжающаяся военная эскалация, увеличение кровопролития, риск опасность ядерного взрыва".
Лидер Д5З подчеркнул, что авторам такой стратегии теперь приходится иметь дело с общественным мнением, и вновь призвал провести обсуждение вопроса о новых поставках оружия Киеву в парламенте Италии.
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