https://ria.ru/20221106/goroskop-1829072693.html
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом - РИА Новости, 06.11.2022
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом
Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T04:50
2022-11-06T04:50
2022-11-06T04:50
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет Pinkvilla. Кортизол зашкаливает у Рыб. Они постоянно пытаются освоить новые навыки и хотят быть креативнее. Впрочем, воображение у них и без того хорошо работает: нередко они придумывают негативные сценарии развития событий, а напряжение от таких фантазий меньше не становится.Водолеи переживают из-за мелочей, а еще беспокоятся из-за того, что не могут контролировать. Кроме того, у них есть привычка взваливать на себя много задач, а потом нервно пытаться успеть сделать все до дедлайна. Овны волевые, но при этом нерешительные. Подчас они очень сложно мыслят, а из равновесия их может выбить даже незначительный повод. Так что со стрессом они идут рука об руку.У Львов высокие стандарты, им тяжело соответствовать. Малейшие изменения в планах заставляют их нервничать. Многие Львы сфокусированы на карьере и сильно переживают, если добиться поставленных целей не удается.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, стресс, психология личности
Культура, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака, стресс, психология личности
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом
Рыбы оказались среди знаков зодиака, представители которых плохо справляются со стрессом
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет
Pinkvilla.
Кортизол зашкаливает у Рыб. Они постоянно пытаются освоить новые навыки и хотят быть креативнее. Впрочем, воображение у них и без того хорошо работает: нередко они придумывают негативные сценарии развития событий, а напряжение от таких фантазий меньше не становится.
Водолеи переживают из-за мелочей, а еще беспокоятся из-за того, что не могут контролировать. Кроме того, у них есть привычка взваливать на себя много задач, а потом нервно пытаться успеть сделать все до дедлайна.
Овны волевые, но при этом нерешительные. Подчас они очень сложно мыслят, а из равновесия их может выбить даже незначительный повод. Так что со стрессом они идут рука об руку.
У Львов высокие стандарты, им тяжело соответствовать. Малейшие изменения в планах заставляют их нервничать. Многие Львы сфокусированы на карьере и сильно переживают, если добиться поставленных целей не удается.
Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.