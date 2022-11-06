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Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом - РИА Новости, 06.11.2022
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Культура
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Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом - РИА Новости, 06.11.2022
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом
Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T04:50
2022-11-06T04:50
культура
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
стресс
психология личности
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет Pinkvilla. Кортизол зашкаливает у Рыб. Они постоянно пытаются освоить новые навыки и хотят быть креативнее. Впрочем, воображение у них и без того хорошо работает: нередко они придумывают негативные сценарии развития событий, а напряжение от таких фантазий меньше не становится.Водолеи переживают из-за мелочей, а еще беспокоятся из-за того, что не могут контролировать. Кроме того, у них есть привычка взваливать на себя много задач, а потом нервно пытаться успеть сделать все до дедлайна. Овны волевые, но при этом нерешительные. Подчас они очень сложно мыслят, а из равновесия их может выбить даже незначительный повод. Так что со стрессом они идут рука об руку.У Львов высокие стандарты, им тяжело соответствовать. Малейшие изменения в планах заставляют их нервничать. Многие Львы сфокусированы на карьере и сильно переживают, если добиться поставленных целей не удается.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
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гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, стресс, психология личности
Культура, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака, стресс, психология личности
04:50 06.11.2022
 
Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом

Рыбы оказались среди знаков зодиака, представители которых плохо справляются со стрессом

© Фото : Pexels/Andrea PiacquadioЧеловек в стрессе
Человек в стрессе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Pexels/Andrea Piacquadio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет Pinkvilla.
Кортизол зашкаливает у Рыб. Они постоянно пытаются освоить новые навыки и хотят быть креативнее. Впрочем, воображение у них и без того хорошо работает: нередко они придумывают негативные сценарии развития событий, а напряжение от таких фантазий меньше не становится.
Водолеи переживают из-за мелочей, а еще беспокоятся из-за того, что не могут контролировать. Кроме того, у них есть привычка взваливать на себя много задач, а потом нервно пытаться успеть сделать все до дедлайна.
Овны волевые, но при этом нерешительные. Подчас они очень сложно мыслят, а из равновесия их может выбить даже незначительный повод. Так что со стрессом они идут рука об руку.
У Львов высокие стандарты, им тяжело соответствовать. Малейшие изменения в планах заставляют их нервничать. Многие Львы сфокусированы на карьере и сильно переживают, если добиться поставленных целей не удается.
Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.
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