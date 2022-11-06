https://ria.ru/20221106/goroskop-1829072693.html

Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом

Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом - РИА Новости, 06.11.2022

Овен или Рыбы: какие знаки зодиака не умеют справляться со стрессом

Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T04:50

2022-11-06T04:50

2022-11-06T04:50

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Суетливость и паника — представители некоторых знаков зодиака реагируют на трудности именно так. Кто плохо справляется со стрессом, рассказали астрологи, пишет Pinkvilla. Кортизол зашкаливает у Рыб. Они постоянно пытаются освоить новые навыки и хотят быть креативнее. Впрочем, воображение у них и без того хорошо работает: нередко они придумывают негативные сценарии развития событий, а напряжение от таких фантазий меньше не становится.Водолеи переживают из-за мелочей, а еще беспокоятся из-за того, что не могут контролировать. Кроме того, у них есть привычка взваливать на себя много задач, а потом нервно пытаться успеть сделать все до дедлайна. Овны волевые, но при этом нерешительные. Подчас они очень сложно мыслят, а из равновесия их может выбить даже незначительный повод. Так что со стрессом они идут рука об руку.У Львов высокие стандарты, им тяжело соответствовать. Малейшие изменения в планах заставляют их нервничать. Многие Львы сфокусированы на карьере и сильно переживают, если добиться поставленных целей не удается.Подобные характеристики даются только на основании зодиакальных качеств. Совсем не обязательно, что они будут у всех представителей перечисленных знаков.

https://ria.ru/20221023/goroskop-1825730634.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака, стресс, психология личности