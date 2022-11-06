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Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.11.2022
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:21
2022-11-06T14:16
специальная военная операция на украине
новая каховка
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — сказал он.Как заявили РИА Новости власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
новая каховка
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новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
13:21 06.11.2022 (обновлено: 14:16 06.11.2022)
 
Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС

Украинские войска выпустили шесть ракет по Каховской ГЭС, одна ракета попала в шлюз дамбы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — сказал он.
Как заявили РИА Новости власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.
Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая Каховка
 
 
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