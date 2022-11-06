https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html

Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС

Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.11.2022

Снаряд ВСУ попал в шлюз при обстреле Каховской ГЭС

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:21

2022-11-06T13:21

2022-11-06T14:16

специальная военная операция на украине

новая каховка

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — сказал он.Как заявили РИА Новости власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка