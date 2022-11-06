https://ria.ru/20221106/germaniya-1829465678.html

Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти

Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти - РИА Новости, 06.11.2022

Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти

Число беженцев, прибывающих в Берлин, приблизилось к уровню 2015 года, ожидается, что их количество в ближайшие месяцы вырастет, заявила мэр германской столицы... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:09

2022-11-06T13:09

2022-11-06T13:17

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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Число беженцев, прибывающих в Берлин, приблизилось к уровню 2015 года, ожидается, что их количество в ближайшие месяцы вырастет, заявила мэр германской столицы Франциска Гиффай.Как отметила мэр, если у людей на Украине нет электричества, воды и отопления зимой, они будут уезжать."В настоящее время только в Берлин ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран. Это почти на том же уровне, что и в 2015 году. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы показатели будут расти", - сказала мэр Берлина в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829155400.html

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Дарья Буймова

в мире, берлин (город), германия, украина