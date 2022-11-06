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Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти
Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти - РИА Новости, 06.11.2022
Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти
Число беженцев, прибывающих в Берлин, приблизилось к уровню 2015 года, ожидается, что их количество в ближайшие месяцы вырастет, заявила мэр германской столицы... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:09
2022-11-06T13:09
2022-11-06T13:17
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Число беженцев, прибывающих в Берлин, приблизилось к уровню 2015 года, ожидается, что их количество в ближайшие месяцы вырастет, заявила мэр германской столицы Франциска Гиффай.Как отметила мэр, если у людей на Украине нет электричества, воды и отопления зимой, они будут уезжать."В настоящее время только в Берлин ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран. Это почти на том же уровне, что и в 2015 году. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы показатели будут расти", - сказала мэр Берлина в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
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РИА Новости
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в мире, берлин (город), германия, украина
В мире, Берлин (город), Германия, Украина
13:09 06.11.2022 (обновлено: 13:17 06.11.2022)
Мэр Берлина заявила, что число беженцев в Германии будет расти
Мэр Берлина Гиффай заявила, что число беженцев в Германии в ближайшее время будет расти