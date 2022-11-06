https://ria.ru/20221106/gaz-1829509478.html
США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу
США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу - РИА Новости, 06.11.2022
США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу
Вашингтон готов помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:18
2022-11-06T18:18
2022-11-06T20:20
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АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. Вашингтон готов помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.По его мнению, "сейчас очень интересный момент, поскольку цены на газ очень высокие, и для туркменского правительства было бы хорошо подумать об этом проекте".Лу подчеркнул, что для Ашхабада выгодно иметь возможности для экспорта газа в разные страны. По его словам, это обеспечит стране не только самые высокие цены на энергоресурс, но и надежность в поставках. Подытоживая, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты не станут покупать туркменский газ ввиду избытка своего собственного, однако Вашингтон готов помочь в реализации планов по экспорту голубого топлива в Европу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, евросоюз, европа, в мире, экономика, государственный департамент сша, туркмения
США, Евросоюз, Европа, В мире, Экономика, Государственный департамент США, Туркмения
18:18 06.11.2022 (обновлено: 20:20 06.11.2022)
США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу
В Госдепе предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу
АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. Вашингтон готов помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.
"В начале своей карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы — азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан — говорили об этом, о возможности поставок туркменского газа в Европу, больше чем 20 лет назад", — отметил дипломат.
По его мнению, "сейчас очень интересный момент, поскольку цены на газ очень высокие, и для туркменского правительства было бы хорошо подумать об этом проекте".
Лу подчеркнул, что для Ашхабада выгодно иметь возможности для экспорта газа в разные страны. По его словам, это обеспечит стране не только самые высокие цены на энергоресурс, но и надежность в поставках. Подытоживая, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты не станут покупать туркменский газ ввиду избытка своего собственного, однако Вашингтон готов помочь в реализации планов по экспорту голубого топлива в Европу.