https://ria.ru/20221106/gaz-1829509478.html

США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу

США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу - РИА Новости, 06.11.2022

США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу

Вашингтон готов помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:18

2022-11-06T18:18

2022-11-06T20:20

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АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. Вашингтон готов помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.По его мнению, "сейчас очень интересный момент, поскольку цены на газ очень высокие, и для туркменского правительства было бы хорошо подумать об этом проекте".Лу подчеркнул, что для Ашхабада выгодно иметь возможности для экспорта газа в разные страны. По его словам, это обеспечит стране не только самые высокие цены на энергоресурс, но и надежность в поставках. Подытоживая, помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты не станут покупать туркменский газ ввиду избытка своего собственного, однако Вашингтон готов помочь в реализации планов по экспорту голубого топлива в Европу.

https://ria.ru/20221026/gaz-1826977737.html

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сша, евросоюз, европа, в мире, экономика, государственный департамент сша, туркмения