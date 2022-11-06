https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США - РИА Новости, 06.11.2022
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
Проблемы в экономике станут главным фактором при голосовании на промежуточных выборах в конгресс США для 80% американцев, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:39
2022-11-06T17:39
2022-11-06T17:39
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Проблемы в экономике станут главным фактором при голосовании на промежуточных выборах в конгресс США для 80% американцев, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке помимо прочего пройдут выборы губернатора.Согласно опросу, экономические вызовы заняли первую строчку среди основных факторов, определяющих выбор избирателей. На втором месте оказалась проблема инфляции, которую назвали главной 77% респондентов, а на третьем - проблема образования (75%).При этому 43% американцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последние два года. Для сравнения, в 2020 году такого мнения придерживались 20% жителей страны, а в 2014 году - 14%.Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя. Допустимая погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.
https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html
https://ria.ru/20221105/ssha-1829361055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, конгресс сша
В мире, США, Конгресс США
Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США
Опрос: проблемы экономики определят решение 80 процентов американцев на выборах в конгресс
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Проблемы в экономике станут главным фактором при голосовании на промежуточных выборах в конгресс США для 80% американцев, свидетельствуют результаты социологического опроса
, проведенного ABC News совместно с Washington Post.
В США
8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке
помимо прочего пройдут выборы губернатора.
Согласно опросу, экономические вызовы заняли первую строчку среди основных факторов, определяющих выбор избирателей. На втором месте оказалась проблема инфляции, которую назвали главной 77% респондентов, а на третьем - проблема образования (75%).
При этому 43% американцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последние два года. Для сравнения, в 2020 году такого мнения придерживались 20% жителей страны, а в 2014 году - 14%.
Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя. Допустимая погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.