https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США

Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США - РИА Новости, 06.11.2022

Аналитики назвали решающий фактор при голосовании на выборах в конгресс США

Проблемы в экономике станут главным фактором при голосовании на промежуточных выборах в конгресс США для 80% американцев, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:39

2022-11-06T17:39

2022-11-06T17:39

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Проблемы в экономике станут главным фактором при голосовании на промежуточных выборах в конгресс США для 80% американцев, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорке помимо прочего пройдут выборы губернатора.Согласно опросу, экономические вызовы заняли первую строчку среди основных факторов, определяющих выбор избирателей. На втором месте оказалась проблема инфляции, которую назвали главной 77% респондентов, а на третьем - проблема образования (75%).При этому 43% американцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последние два года. Для сравнения, в 2020 году такого мнения придерживались 20% жителей страны, а в 2014 году - 14%.Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя. Допустимая погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, конгресс сша