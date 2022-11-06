https://ria.ru/20221106/donetsk-1829475664.html

Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 06.11.2022

Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:42

2022-11-06T14:42

2022-11-06T14:42

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 13.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20221105/vooruzhenie-1829330211.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины