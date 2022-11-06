Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Краматорск - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 13.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.