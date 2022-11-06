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Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/donetsk-1829475664.html
Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 06.11.2022
Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:42
2022-11-06T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 13.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:42 06.11.2022
 
Украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили ракету HARM по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Краматорск - город Донецк (Петровский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 13.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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