https://ria.ru/20221106/dolgi-1829436641.html
Российские разработчики создали сервис для должников
Российские разработчики создали сервис для должников - РИА Новости, 06.11.2022
Российские разработчики создали сервис для должников
Разработчики из Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ создали сервис на базе искусственного интеллекта, определяющий вероятность списания долгов с... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:31
2022-11-06T08:31
2022-11-06T08:31
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Разработчики из Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ создали сервис на базе искусственного интеллекта, определяющий вероятность списания долгов с физических лиц, сообщил РИА Новости лидер проекта Павел Селюнин."Наша программа представляет собой интерфейс, который для пользователя выглядит как опросник. В нем человек указывает данные о ежемесячном доходе, размере долга, сроках просрочки и количестве имущества. Все эти данные анализируются искусственным интеллектом, который на основе базы судебных решений по подобным делам предсказывает вероятность признания человека банкротом и списания с него долгов", - рассказал Селюнин в кулуарах баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".Разработчики отметили, что такая система может заметно снизить нагрузку на судей, которые в настоящее время проводят соответствующую аналитическую работу своими силами. В настоящее время разработка представлена в качестве прототипа. Планируется, что в течение 2023 года она станет доступна для использования юристами, банковскими организациями и частными лицами."Система может быть внедрена в судебную практику, поскольку точность сервиса составляет 98%. Впоследствии мы планируем внедрить в сервис функцию распознавания текста со сканированного изображения. Однако в законе о банкротстве пока нет конкретики по цифровым аспектам этого процесса, что усложняет внедрение таких систем", - добавил Селюнин.
https://ria.ru/20221014/gosuslugi-1823908053.html
https://ria.ru/20221025/donory-1826663906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Российские разработчики создали сервис для должников
Российские разработчики создали сервис, определяющий вероятность списания долгов с физлиц
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Разработчики из Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ создали сервис на базе искусственного интеллекта, определяющий вероятность списания долгов с физических лиц, сообщил РИА Новости лидер проекта Павел Селюнин.
"Наша программа представляет собой интерфейс, который для пользователя выглядит как опросник. В нем человек указывает данные о ежемесячном доходе, размере долга, сроках просрочки и количестве имущества. Все эти данные анализируются искусственным интеллектом, который на основе базы судебных решений по подобным делам предсказывает вероятность признания человека банкротом и списания с него долгов", - рассказал Селюнин в кулуарах баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".
Разработчики отметили, что такая система может заметно снизить нагрузку на судей, которые в настоящее время проводят соответствующую аналитическую работу своими силами. В настоящее время разработка представлена в качестве прототипа. Планируется, что в течение 2023 года она станет доступна для использования юристами, банковскими организациями и частными лицами.
"Система может быть внедрена в судебную практику, поскольку точность сервиса составляет 98%. Впоследствии мы планируем внедрить в сервис функцию распознавания текста со сканированного изображения. Однако в законе о банкротстве пока нет конкретики по цифровым аспектам этого процесса, что усложняет внедрение таких систем", - добавил Селюнин.