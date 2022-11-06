https://ria.ru/20221106/dnr-1829450453.html

В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.11.2022

В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:54

2022-11-06T10:54

2022-11-06T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), гаубица ("2А65"), РСЗО "Град", три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), одиннадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221106/obstrely-1829448106.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, т-72б