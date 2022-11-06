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В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.11.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:54
2022-11-06T10:54
2022-11-06T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), гаубица ("2А65"), РСЗО "Град", три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), одиннадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221106/obstrely-1829448106.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и трех танков за сутки