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В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/dnr-1829450453.html
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.11.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:54
2022-11-06T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), гаубица ("2А65"), РСЗО "Град", три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), одиннадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Варвара Скокшина
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в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
10:54 06.11.2022
 
В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 40 украинских военных и трех танков за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, гаубицу, РСЗО "Град", три танка и другую технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), гаубица ("2А65"), РСЗО "Град", три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), одиннадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 10:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Гольмовский в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаТ-72Б
 
 
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