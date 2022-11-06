https://ria.ru/20221106/deti-1829468749.html

В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью

В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью - РИА Новости, 06.11.2022

В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью

Спасатели Башкирии нашли трёх детей, пропавших ночью, спящими в багажнике автомобиля, сообщил глава госкомитета региона по ЧМ Фарит Гумеров. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:42

2022-11-06T13:42

2022-11-06T13:42

происшествия

республика башкортостан

иглинский район

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели Башкирии нашли трёх детей, пропавших ночью, спящими в багажнике автомобиля, сообщил глава госкомитета региона по ЧМ Фарит Гумеров.Местные СМИ ранее сообщили, что в Иглинском районе 5 ноября пропали трое детей 2017, 2012 и 2010 года. Сообщалось, что мальчики из одной семьи.Гумеров в своём Telegram-канале написал, что в воскресенье утром спасателям поступила заявка на поиск троих детей - 12, 8 и 5 лет, которые ночью ушли из дома.Он отметил, что в поисках участвовали спасатели центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полиция, кинолог и волонтеры."Рассматривались различные версии - детишек искали и в самом населенном пункте, были осмотрены береговые линии близлежащих водоемов. В 12.30 (10.30 мск) дети были найдены в багажнике автомобиля ВАЗ-2112, припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек", - сообщил Гумеров.По его данным, когда мальчиков обнаружили, они спокойно спали. "К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие органы", - добавил Гумеров.

https://ria.ru/20221106/dtp-1829444299.html

республика башкортостан

иглинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан, иглинский район