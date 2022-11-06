https://ria.ru/20221106/deti-1829468749.html
В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью
В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью - РИА Новости, 06.11.2022
В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью
Спасатели Башкирии нашли трёх детей, пропавших ночью, спящими в багажнике автомобиля, сообщил глава госкомитета региона по ЧМ Фарит Гумеров. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:42
2022-11-06T13:42
2022-11-06T13:42
происшествия
республика башкортостан
иглинский район
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели Башкирии нашли трёх детей, пропавших ночью, спящими в багажнике автомобиля, сообщил глава госкомитета региона по ЧМ Фарит Гумеров.Местные СМИ ранее сообщили, что в Иглинском районе 5 ноября пропали трое детей 2017, 2012 и 2010 года. Сообщалось, что мальчики из одной семьи.Гумеров в своём Telegram-канале написал, что в воскресенье утром спасателям поступила заявка на поиск троих детей - 12, 8 и 5 лет, которые ночью ушли из дома.Он отметил, что в поисках участвовали спасатели центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полиция, кинолог и волонтеры."Рассматривались различные версии - детишек искали и в самом населенном пункте, были осмотрены береговые линии близлежащих водоемов. В 12.30 (10.30 мск) дети были найдены в багажнике автомобиля ВАЗ-2112, припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек", - сообщил Гумеров.По его данным, когда мальчиков обнаружили, они спокойно спали. "К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие органы", - добавил Гумеров.
https://ria.ru/20221106/dtp-1829444299.html
республика башкортостан
иглинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, иглинский район
Происшествия, Республика Башкортостан, Иглинский район
В Башкирии нашли трех детей, пропавших ночью
Трех детей, пропавших ночью в Башкирии, нашли спящими в багажнике машины
УФА, 6 ноя - РИА Новости.
Спасатели Башкирии нашли трёх детей, пропавших ночью, спящими в багажнике автомобиля, сообщил глава госкомитета региона по ЧМ Фарит Гумеров
.
Местные СМИ ранее сообщили, что в Иглинском районе
5 ноября пропали трое детей 2017, 2012 и 2010 года. Сообщалось, что мальчики из одной семьи.
Гумеров в своём Telegram-канале написал, что в воскресенье утром спасателям поступила заявка на поиск троих детей - 12, 8 и 5 лет, которые ночью ушли из дома.
Он отметил, что в поисках участвовали спасатели центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полиция, кинолог и волонтеры.
"Рассматривались различные версии - детишек искали и в самом населенном пункте, были осмотрены береговые линии близлежащих водоемов. В 12.30 (10.30 мск) дети были найдены в багажнике автомобиля ВАЗ-2112, припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек", - сообщил Гумеров.
По его данным, когда мальчиков обнаружили, они спокойно спали. "К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются. В причинах случившегося будут разбираться соответствующие органы", - добавил Гумеров.