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В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:59
2022-11-06T17:59
2022-11-06T17:59
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АШХАБАД, 6 ноя - РИА Новости. Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, как США оценивают попытки России усилить свое влияние в Центральной Азии, дипломат отметил, что США хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные и конструктивные отношения с Россией, потому что существует длительная история отношений между народами этого региона и Россией."Но я так же знаю, что народы этого региона испытывают все больше и больше давления в течение этого конфликта между Россией и Украиной. И мне кажется, что очень важно для партнеров стран Центральной Азии, не только США, но и партнеров по всему миру, стать на защиту и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии", - подчеркнул Дональд Лу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральная азия, сша, государственный департамент сша
В мире, Центральная Азия, США, Государственный департамент США
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
Госдеп США: Центральная Азия испытывает все больше давления из-за конфликта на Украине