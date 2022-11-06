https://ria.ru/20221106/davlenie-1829506186.html

В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине

В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.11.2022

В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине

Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:59

2022-11-06T17:59

2022-11-06T17:59

в мире

центральная азия

сша

государственный департамент сша

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АШХАБАД, 6 ноя - РИА Новости. Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, как США оценивают попытки России усилить свое влияние в Центральной Азии, дипломат отметил, что США хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные и конструктивные отношения с Россией, потому что существует длительная история отношений между народами этого региона и Россией."Но я так же знаю, что народы этого региона испытывают все больше и больше давления в течение этого конфликта между Россией и Украиной. И мне кажется, что очень важно для партнеров стран Центральной Азии, не только США, но и партнеров по всему миру, стать на защиту и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии", - подчеркнул Дональд Лу.

https://ria.ru/20221017/tashkent-1824604404.html

центральная азия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, центральная азия, сша, государственный департамент сша