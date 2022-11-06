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В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
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В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине
Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T17:59
2022-11-06T17:59
в мире
центральная азия
сша
государственный департамент сша
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АШХАБАД, 6 ноя - РИА Новости. Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, как США оценивают попытки России усилить свое влияние в Центральной Азии, дипломат отметил, что США хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные и конструктивные отношения с Россией, потому что существует длительная история отношений между народами этого региона и Россией."Но я так же знаю, что народы этого региона испытывают все больше и больше давления в течение этого конфликта между Россией и Украиной. И мне кажется, что очень важно для партнеров стран Центральной Азии, не только США, но и партнеров по всему миру, стать на защиту и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии", - подчеркнул Дональд Лу.
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в мире, центральная азия, сша, государственный департамент сша
В мире, Центральная Азия, США, Государственный департамент США
17:59 06.11.2022
 
В США заявили о давлении на Центральную Азию из-за ситуации на Украине

Госдеп США: Центральная Азия испытывает все больше давления из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкАшхабад
Ашхабад - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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АШХАБАД, 6 ноя - РИА Новости. Народы Центральной Азии испытывают все больше и больше давления из-за конфликта между Россией и Украиной, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, как США оценивают попытки России усилить свое влияние в Центральной Азии, дипломат отметил, что США хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные и конструктивные отношения с Россией, потому что существует длительная история отношений между народами этого региона и Россией.
"Но я так же знаю, что народы этого региона испытывают все больше и больше давления в течение этого конфликта между Россией и Украиной. И мне кажется, что очень важно для партнеров стран Центральной Азии, не только США, но и партнеров по всему миру, стать на защиту и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии", - подчеркнул Дональд Лу.
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