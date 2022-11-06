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На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты
На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты - РИА Новости, 06.11.2022
На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты
Ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений, сообщил РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T14:16
2022-11-06T14:16
2022-11-06T14:23
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
новая каховка
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ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений, сообщил РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев."Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения.
https://ria.ru/20221101/vyvoz-1828529233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, каховская гэс, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС, Новая Каховка
14:16 06.11.2022 (обновлено: 14:23 06.11.2022)
На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты
На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты в шлюз