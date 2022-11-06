https://ria.ru/20221106/damba-1829473310.html

На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты

На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты - РИА Новости, 06.11.2022

На Каховской дамбе не выявили критических разрушений после попадания ракеты

Ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений, сообщил РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:16

2022-11-06T14:16

2022-11-06T14:23

специальная военная операция на украине

происшествия

каховская гэс

новая каховка

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ХЕРСОН, 6 ноя - РИА Новости. Ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений, сообщил РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев."Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что в районе 10 утра в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС, пять ракет сбила ПВО, одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, причинив разрушения.

https://ria.ru/20221101/vyvoz-1828529233.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каховская гэс, новая каховка