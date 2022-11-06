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Британец женился на беженке с Украины после общения через онлайн-переводчик
Британец женился на беженке с Украины после общения через онлайн-переводчик - РИА Новости, 06.11.2022
Британец женился на беженке с Украины после общения через онлайн-переводчик
Житель Бристоля, 28-летний Люк Дикинсон, женился на 37-летней беженке с Украины Вере Климовой через неполных три месяца после знакомства в соцсети, пишет Daily... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:57
2022-11-06T20:57
2022-11-06T20:57
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Житель Бристоля, 28-летний Люк Дикинсон, женился на 37-летней беженке с Украины Вере Климовой через неполных три месяца после знакомства в соцсети, пишет Daily Mail.Пара поженилась в конце сентября, менее чем три месяца после знакомства. Украинка уехала с 15-летней дочерью из Одессы в Молдавию, где и познакомилась с Дикинсоном через группу для желающих перебраться в Великобританию.Когда Дикинсон стал общаться с Климовой, у той уже были готовы документы для дальнейшей миграции на Запад. По его словам, сначала он не знал, куда направляется украинка."У нас были смех и шутки, чувство юмора было идеальным. Все всегда говорят, что никто не понимает английского чувства юмора, но она понимает", — пояснил мужчина.Он добавил, что для переписки украинка использовала онлайн-переводчик, так как не понимала по-английски. Женщина добралась до Англии через Венгрию и Нидерланды. Прибыв в Бристоль, Климова пошла на курсы английского языка и вождения.
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в мире, украина, одесса, бристоль (город), великобритания
В мире, Украина, Одесса, Бристоль (город), Великобритания
Британец женился на беженке с Украины после общения через онлайн-переводчик
Молодой британец после знакомства в Сети женился на 37-летней матери-одиночке с Украины