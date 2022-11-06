https://ria.ru/20221106/boeviki-1829538104.html

Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков

Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков - РИА Новости, 06.11.2022

Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков

Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:27

2022-11-06T22:27

2022-11-06T22:27

война в сирии

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деръа (город)

россия

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам против мирных граждан, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Деръа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожено 12 и задержано 16 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти", - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html

деръа (город)

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, деръа (город), россия, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии