https://ria.ru/20221106/boeviki-1829538104.html
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков - РИА Новости, 06.11.2022
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков
Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:27
2022-11-06T22:27
2022-11-06T22:27
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центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам против мирных граждан, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Деръа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожено 12 и задержано 16 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти", - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, деръа (город), россия, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Деръа (город), Россия, Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 причастных к терактам боевиков