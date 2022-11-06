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Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков - РИА Новости, 06.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221106/boeviki-1829538104.html
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков - РИА Новости, 06.11.2022
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков
Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:27
2022-11-06T22:27
война в сирии
в мире
деръа (город)
россия
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам против мирных граждан, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Деръа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожено 12 и задержано 16 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти", - сказал Егоров на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, деръа (город), россия, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Деръа (город), Россия, Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
22:27 06.11.2022
 
Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 боевиков

Сирийские силовики уничтожили в Дераа 12 и задержали 16 причастных к терактам боевиков

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сирийские силовики уничтожили за неделю в провинции Дераа 12 и задержали 16 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, причастных к терактам против мирных граждан, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Сирийскими органами безопасности продолжается проведение специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористов в провинции Деръа. С 30 октября подразделениями госбезопасности САР уничтожено 12 и задержано 16 боевиков, причастных к проведению террористических актов в отношении мирного населения и представителей сирийских органов власти", - сказал Егоров на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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