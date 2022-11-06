https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html
Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков
Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков - РИА Новости, 06.11.2022
Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков
ВВС Сирии в ответ на атаку боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* по позициям правительственных сил в Латакии уничтожили лагерь подготовки... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:15
2022-11-06T22:15
2022-11-06T22:30
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВВС Сирии в ответ на атаку боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* по позициям правительственных сил в Латакии уничтожили лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия, ликвидированы 93 боевика, ранены 135, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В результате атаки уничтожен лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани. Ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. 135 членов террористической группировки получили тяжелые ранения", - сказал Егоров на брифинге.Также Егоров сообщил, что ВВС САР уничтожили мастерскую по сборке дронов, до 40 готовых ударных БПЛА, предотвратив теракты против ВС РФ и сирийских правительственных сил.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20221105/provokatsiya-1829406515.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, латакия (город), вооруженные силы рф, центр примирения враждующих сторон в сирии, ввс сирии
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22:15 06.11.2022 (обновлено: 22:30 06.11.2022)
Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков
ЦПВС: сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков: ликвидированы 93, ранены 135