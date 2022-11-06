https://ria.ru/20221106/boeviki-1829537314.html

Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков

Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков - РИА Новости, 06.11.2022

Сирийские ВВС уничтожили лагерь подготовки боевиков

ВВС Сирии в ответ на атаку боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* по позициям правительственных сил в Латакии уничтожили лагерь подготовки... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:15

2022-11-06T22:15

2022-11-06T22:30

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центр примирения враждующих сторон в сирии

ввс сирии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВВС Сирии в ответ на атаку боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* по позициям правительственных сил в Латакии уничтожили лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия, ликвидированы 93 боевика, ранены 135, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В результате атаки уничтожен лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани. Ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам Ад-Дедали и Абдулла Аль-Ахмед. 135 членов террористической группировки получили тяжелые ранения", - сказал Егоров на брифинге.Также Егоров сообщил, что ВВС САР уничтожили мастерскую по сборке дронов, до 40 готовых ударных БПЛА, предотвратив теракты против ВС РФ и сирийских правительственных сил.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20221105/provokatsiya-1829406515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, латакия (город), вооруженные силы рф, центр примирения враждующих сторон в сирии, ввс сирии