20:44 06.11.2022 (обновлено: 23:37 06.11.2022)
Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США
Данные Байдена о цене бензина в США оказались ниже цифр автомобильной ассоциации
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что цена бензина на заправках страны в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра), что оказалось почти на 20 процентов ниже данных Американской автомобильной ассоциации.
"Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет 3,19 доллара за галлон. Это прогресс", — написал президент.
Вместе с тем опубликованные сегодня данные Американской автомобильной ассоциации, которая собирает значения по всей стране, свидетельствуют о средней цене на заправках на уровне 3,8 доллара за галлон, что на 19 процентов выше цифры, указанной президентом.
Более того, из всех американских штатов только в Техасе и Джорджии цена топлива оказалась ниже 3,2 доллара.
В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов — высокие цены на бензин. Ответственность за них глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию, которые в рамках ОПЕК+ решили снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.
Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении стоимости топлива в стране, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.
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