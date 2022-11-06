https://ria.ru/20221106/benzin-1829527468.html

Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США

Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США - РИА Новости, 06.11.2022

Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США

Президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что цена бензина на заправках страны в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра), что... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:44

2022-11-06T20:44

2022-11-06T23:37

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что цена бензина на заправках страны в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра), что оказалось почти на 20 процентов ниже данных Американской автомобильной ассоциации.Вместе с тем опубликованные сегодня данные Американской автомобильной ассоциации, которая собирает значения по всей стране, свидетельствуют о средней цене на заправках на уровне 3,8 доллара за галлон, что на 19 процентов выше цифры, указанной президентом.Более того, из всех американских штатов только в Техасе и Джорджии цена топлива оказалась ниже 3,2 доллара.В преддверии выборов в конгресс Байден пытается обуздать инфляцию и один из ее основных компонентов — высокие цены на бензин. Ответственность за них глава Белого дома возлагает не только на Россию и Саудовскую Аравию, которые в рамках ОПЕК+ решили снизить нефтедобычу, но и на американский топливно-энергетический комплекс.Президент США обвиняет нефтяные компании в необоснованном завышении стоимости топлива в стране, угрожая обложить их дополнительным налогом на сверхприбыли, если бизнес не снизит цены на американских заправках.

https://ria.ru/20221106/obman-1829420922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

джо байден, сша, техас, джорджия, в мире, опек