https://ria.ru/20221106/barselona-1829515488.html
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне - РИА Новости, 06.11.2022
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.
2022-11-06T19:14
2022-11-06T19:14
2022-11-06T19:15
видео
барселона (город)
ресторан
энергетический кризис
испания
европа
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Владельцы баров и ресторанов в Барселоне вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.
барселона (город)
испания
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании. Владельцы баров и ресторанов вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.
2022-11-06T19:14
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, барселона (город), ресторан, энергетический кризис , испания, европа, видео
Видео, Барселона (город), Ресторан, Энергетический кризис , Испания, Европа
19:14 06.11.2022 (обновлено: 19:15 06.11.2022)
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.