Рейтинг@Mail.ru
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/barselona-1829515488.html
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне - РИА Новости, 06.11.2022
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.
2022-11-06T19:14
2022-11-06T19:15
видео
барселона (город)
ресторан
энергетический кризис
испания
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829514882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1c84d3f38fd057cdaa9897062574923.jpg
Владельцы баров и ресторанов в Барселоне вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.
барселона (город)
испания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алиса Абакумова
Алиса Абакумова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании. Владельцы баров и ресторанов вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.
2022-11-06T19:14
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829514882_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fbdaa4e6b7e6709b3cd7f575360f70ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, барселона (город), ресторан, энергетический кризис , испания, европа, видео
Видео, Барселона (город), Ресторан, Энергетический кризис , Испания, Европа
Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.
2022-11-06T19:14
true
PT1M47S
19:14 06.11.2022 (обновлено: 19:15 06.11.2022)
 

Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне

Читать ria.ru в
Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.
Владельцы баров и ресторанов в Барселоне вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.
 
ВидеоБарселона (город)РесторанЭнергетический кризисИспанияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала