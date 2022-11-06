https://ria.ru/20221106/barselona-1829515488.html

Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне

Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне - РИА Новости, 06.11.2022

Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне

Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании.

2022-11-06T19:14

2022-11-06T19:14

2022-11-06T19:15

видео

барселона (город)

ресторан

энергетический кризис

испания

европа

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Владельцы баров и ресторанов в Барселоне вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников.

барселона (город)

испания

европа

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Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тяжелые времена для рестораторов в Барселоне Повышение цен на электроэнергию стало испытанием для предприятий общественного питания в Испании. Владельцы баров и ресторанов вынуждены повысить цены на напитки и еду вдвое. Многие заведения продолжают работать благодаря тому, что отказались от кондиционеров в летний период. По словам рестораторов, если ситуация не изменится, им придется закрыть свой бизнес и уволить сотрудников. 2022-11-06T19:14 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, барселона (город), ресторан, энергетический кризис , испания, европа, видео