https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html

Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке

Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке - РИА Новости, 06.11.2022

Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке

Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:15

2022-11-06T02:15

2022-11-06T02:15

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Эксперт напомнила, что службы, назначая выплаты, учитывают доход и степень нуждаемости семьи. Пособия получают семьи, доход которых при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, подчеркнула Гусятникова.Юрист отметила, что размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если сбережения оказались выше установленной нормы, соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты, указала Гусятникова.

https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html

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pg partners, россия, экономика, общество