Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке - РИА Новости, 06.11.2022
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:15
2022-11-06T02:15
pg partners
россия
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Эксперт напомнила, что службы, назначая выплаты, учитывают доход и степень нуждаемости семьи. Пособия получают семьи, доход которых при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, подчеркнула Гусятникова.Юрист отметила, что размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если сбережения оказались выше установленной нормы, соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты, указала Гусятникова.
https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
pg partners, россия, экономика, общество
PG Partners, Россия, Экономика, Общество
02:15 06.11.2022
 
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке

Юрист Гусятникова: клиенты с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Эксперт напомнила, что службы, назначая выплаты, учитывают доход и степень нуждаемости семьи. Пособия получают семьи, доход которых при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, подчеркнула Гусятникова.
Юрист отметила, что размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если сбережения оказались выше установленной нормы, соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты, указала Гусятникова.
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 02:15
Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку
 
PG PartnersРоссияЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала