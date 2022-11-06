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Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке - РИА Новости, 06.11.2022
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:15
2022-11-06T02:15
2022-11-06T02:15
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россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне, имеющие крупные банковские вклады, могут потерять соцвыплаты и субсидии, рассказала агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Эксперт напомнила, что службы, назначая выплаты, учитывают доход и степень нуждаемости семьи. Пособия получают семьи, доход которых при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума. Имущество и банковские вклады также учитываются при признании семьи или гражданина неимущими, подчеркнула Гусятникова.Юрист отметила, что размер вклада в банке не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума. Если сбережения оказались выше установленной нормы, соцслужбы могут потребовать вернуть выплаты, указала Гусятникова.
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РИА Новости
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pg partners, россия, экономика, общество
PG Partners, Россия, Экономика, Общество
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
Юрист Гусятникова: клиенты с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии