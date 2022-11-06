https://ria.ru/20221106/balkon-1829543783.html

Хозяйка квартиры в Сочи заявила, что на рухнувшем балконе не было дефектов

Хозяйка квартиры в Сочи заявила, что на рухнувшем балконе не было дефектов - РИА Новости, 06.11.2022

Хозяйка квартиры в Сочи заявила, что на рухнувшем балконе не было дефектов

Хозяйка квартиры жилого дома в Сочи, где рухнул балкон с людьми, рассказала РИА Новости, что намёков на обрушение не было, полтора месяца назад они сами... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T23:57

2022-11-06T23:57

2022-11-06T23:57

происшествия

жилье

сочи

россия

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Хозяйка квартиры жилого дома в Сочи, где рухнул балкон с людьми, рассказала РИА Новости, что намёков на обрушение не было, полтора месяца назад они сами находились там и не замечали каких-то явных изъянов конструкции.Ранее в ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в Центральном районе Сочи по улице Донская вечером воскресенья обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По факту ЧП, региональный СК организовал проверку, предварительно установив, что на момент обвала балкона там находились три человека. По данным регионального следствия, от полученных травм мужчина 60 лет и 37-летняя женщина скончались, ещё один человек пострадал, он в тяжёлом состоянии под присмотром медиков. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Да (выходили на балкон - ред.), ничего не было…Там ничего не стояло, даже табуретки", - рассказала агентству собственница квартиры Оксана.Она уточнила, что сама примерно полтора месяца назад стояла на этом балконе и не заметила каких-то явных дефектов, поэтому информация о том, что собственники забыли предупредить своих гостей о шаткости конструкции, по её словам, не соответствует действительности.Она также отметила, что с крыши дома нередко текла вода и образовывалось сырость в квартире, особенно на фоне сильных дождей, после чего хозяева квартиры обращались в управляющую компании, однако проблему пришлось решать самостоятельно."Обращались несколько раз, два-три раза в течение, наверное, двух лет. Каждое лето, наверное, когда сильные дожди идут, у нас вся стена там сырая, не только у нас, где-то в коридоре потолок течёт… Лужи не было, конечно, но стена была мокрая и она вся заплесневела… Мы сделали там ремонт, обработали всякими средствами, сейчас в данный момент ничего нет. Они (управляющая компания - ред.) вроде как приезжали, залазили на крышу, говорили, что там все сухо", - заключила собеседница агентства.Как рассказал супруг Оксаны, жилье они предоставили знакомым безвозмездно на некоторое время.Многоквартирный жилой дом по улице Донская, 13 был построен в 1958-м году, он не был признан аварийным, сообщали ранее в пресс-службе городской администрации.

https://ria.ru/20221106/obrushenie-1829532746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-06T23:57 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, сочи, россия