https://ria.ru/20221106/balkon-1829535834.html
На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП
На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП - РИА Новости, 06.11.2022
На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП
Спасатели начали устранять последствия после ЧП, в результате которого обрушился балкон пятиэтажного жилого дома в Сочи, там погибли два человека, один... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:04
2022-11-06T22:04
2022-11-06T22:04
происшествия
жилье
сочи
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели начали устранять последствия после ЧП, в результате которого обрушился балкон пятиэтажного жилого дома в Сочи, там погибли два человека, один находится в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков, передаёт корреспондент РИА Новости.Вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донской обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, сообщали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По факту ЧП, региональный СК организовал проверку, предварительно установив, что на момент обвала балкона там находились трое человек. По данным следствия, мужчина 60 лет и женщина погибли, ещё один человек пострадал, он в тяжёлом состоянии в больнице, рассказывали в городской мэрии."Сейчас будем демонтировать конструкцию", - рассказали агентству спасатели МЧС.Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, других повреждений в доме нет."Других повреждений в доме нет", - сказали в ведомстве.Как информировала администрация города Сочи, дом был построен в 1958-м году, здание не находилось в аварийном состоянии. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, также проверяется техническая составляющая конструкций балкона. Дополнительно проверка по факту происшествия организована прокуратурой Краснодарского края.
https://ria.ru/20221106/obrushenie-1829532746.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
2022-11-06T22:04
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Сочи, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП
Спасатели приступили к ликвидации последствий после обрушения балкона в жилом доме в Сочи