https://ria.ru/20221106/balkon-1829535834.html

На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП

На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП - РИА Новости, 06.11.2022

На месте обрушения балкона в Сочи начали устранять последствия ЧП

Спасатели начали устранять последствия после ЧП, в результате которого обрушился балкон пятиэтажного жилого дома в Сочи, там погибли два человека, один... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:04

2022-11-06T22:04

2022-11-06T22:04

происшествия

жилье

сочи

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели начали устранять последствия после ЧП, в результате которого обрушился балкон пятиэтажного жилого дома в Сочи, там погибли два человека, один находится в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков, передаёт корреспондент РИА Новости.Вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донской обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, сообщали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По факту ЧП, региональный СК организовал проверку, предварительно установив, что на момент обвала балкона там находились трое человек. По данным следствия, мужчина 60 лет и женщина погибли, ещё один человек пострадал, он в тяжёлом состоянии в больнице, рассказывали в городской мэрии."Сейчас будем демонтировать конструкцию", - рассказали агентству спасатели МЧС.Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, других повреждений в доме нет."Других повреждений в доме нет", - сказали в ведомстве.Как информировала администрация города Сочи, дом был построен в 1958-м году, здание не находилось в аварийном состоянии. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, также проверяется техническая составляющая конструкций балкона. Дополнительно проверка по факту происшествия организована прокуратурой Краснодарского края.

https://ria.ru/20221106/obrushenie-1829532746.html

сочи

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре 2022-11-06T22:04 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, сочи, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)