https://ria.ru/20221106/balkon-1829527935.html
На балконе, который рухнул в Сочи, находились три человека
На балконе, который рухнул в Сочи, находились три человека - РИА Новости, 06.11.2022
На балконе, который рухнул в Сочи, находились три человека
Три человека находились на рухнувшем балконе многоквартирного жилого дома в Сочи, сообщил журналистам заместитель главы города Вадим Снегирев. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:48
2022-11-06T20:48
2022-11-06T20:55
сочи
происшествия
вадим снегирев
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Три человека находились на рухнувшем балконе многоквартирного жилого дома в Сочи, сообщил журналистам заместитель главы города Вадим Снегирев.Ранее ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу, он в тяжелом состоянии."Три человека находились на балконе", - сказал Снегирев.Он добавил, что в настоящее время жильцам, остающимся в доме, ничего не угрожает, эвакуации не будет.Также, предварительно известно, что дом был построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.
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Кадры обрушенного балкона в многоквартирном доме в Сочи
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи, один в больнице, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре
2022-11-06T20:48
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия, вадим снегирев, краснодарский край, россия
Сочи, Происшествия, Вадим Снегирев, Краснодарский край, Россия
20:48 06.11.2022 (обновлено: 20:55 06.11.2022)
На балконе, который рухнул в Сочи, находились три человека
На рухнувшем балконе многоквартирного жилого дома в Сочи находились три человека