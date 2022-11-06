https://ria.ru/20221106/balkon-1829522088.html

В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие

В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2022

В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие

Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T19:55

2022-11-06T19:55

2022-11-06T19:55

происшествия

сочи

жилье

краснодарский край

донской

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 19.15 6 ноября от оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования город-курорт Сочи поступило сообщение о том, что по адресу город-курорт Сочи, Центральный район, ул. Донская произошло обрушение балкона на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Сейчас на месте работают 39 спасателей, 10 единиц техники.

сочи

краснодарский край

донской

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, жилье, краснодарский край, донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)