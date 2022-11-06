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В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2022
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В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие
В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.11.2022
В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие
Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:55
2022-11-06T19:55
происшествия
сочи
жилье
краснодарский край
донской
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 19.15 6 ноября от оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования город-курорт Сочи поступило сообщение о том, что по адресу город-курорт Сочи, Центральный район, ул. Донская произошло обрушение балкона на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Сейчас на месте работают 39 спасателей, 10 единиц техники.
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происшествия, сочи, жилье, краснодарский край, донской, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Жилье, Краснодарский край, Донской, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:55 06.11.2022
 
В Сочи рухнул балкон жилого дома, есть пострадавшие

В Сочи рухнул балкон пятиэтажного жилого дома, есть пострадавшие

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюСотрудники МЧС на месте обрушения балкона на 4 этаже 5-ти этажного жилого дома в Сочи
Сотрудники МЧС на месте обрушения балкона на 4 этаже 5-ти этажного жилого дома в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники МЧС на месте обрушения балкона на 4 этаже 5-ти этажного жилого дома в Сочи
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СОЧИ, 6 ноя - РИА Новости. Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 19.15 6 ноября от оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования город-курорт Сочи поступило сообщение о том, что по адресу город-курорт Сочи, Центральный район, ул. Донская произошло обрушение балкона на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас на месте работают 39 спасателей, 10 единиц техники.
 
ПроисшествияСочиЖильеКраснодарский крайДонскойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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