https://ria.ru/20221106/bagazhnik-1829493882.html
В Башкирии матери переночевавших в багажнике мальчиков грозит штраф
В Башкирии матери переночевавших в багажнике мальчиков грозит штраф - РИА Новости, 06.11.2022
В Башкирии матери переночевавших в багажнике мальчиков грозит штраф
Полиция завела административное дело на мать троих мальчиков, которых нашли спящими в багажнике машины в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД России по... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:36
2022-11-06T16:36
2022-11-06T16:39
происшествия
россия
иглинский район
республика башкортостан
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция завела административное дело на мать троих мальчиков, которых нашли спящими в багажнике машины в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.Местные СМИ ранее сообщили, что в Иглинском районе 5 ноября пропали трое детей. Глава госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров уточнял, что спасатели нашли трех пропавших мальчиков 12, 8 и 5 лет спящими в багажнике автомобиля."Предварительно установлено, что братья ушли из дома из-за конфликта родителей и отправились к соседям, где им сказали вернуться домой. Немного погуляв, парни решили переночевать в машине, залезли втроем в багажник и остались спать, где их и нашли полицейские", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что здоровью детей ничего не угрожает, их передали родителям."Полицейскими в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе МВД.Санкция административной статьи "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
https://ria.ru/20221031/sud-1828217707.html
https://ria.ru/20221106/dtp-1829444299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иглинский район, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Иглинский район, Республика Башкортостан
16:36 06.11.2022 (обновлено: 16:39 06.11.2022)
В Башкирии матери переночевавших в багажнике мальчиков грозит штраф
В Башкирии завели дело против матери троих мальчиков, переночевавших в багажнике машины
УФА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция завела административное дело на мать троих мальчиков, которых нашли спящими в багажнике машины в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Местные СМИ ранее сообщили, что в Иглинском районе
5 ноября пропали трое детей. Глава госкомитета региона по ЧС Фарит Гумеров уточнял, что спасатели нашли трех пропавших мальчиков 12, 8 и 5 лет спящими в багажнике автомобиля.
"Предварительно установлено, что братья ушли из дома из-за конфликта родителей и отправились к соседям, где им сказали вернуться домой. Немного погуляв, парни решили переночевать в машине, залезли втроем в багажник и остались спать, где их и нашли полицейские", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что здоровью детей ничего не угрожает, их передали родителям.
"Полицейскими в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе МВД
.
Санкция административной статьи "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.