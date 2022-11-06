https://ria.ru/20221106/ataka-1829494277.html
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке - РИА Новости, 06.11.2022
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке
Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:39
2022-11-06T16:39
2022-11-06T16:39
в мире
болгария
польша
румыния
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД."Вебсайт Государственного разведывательного управления подвергся атаке хакеров... DDoS-атака временно затруднила доступ к сайту", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что утечки информации не было.По данным агентства, похожие атаки наблюдались в Польше, Румынии, Молдавии и Эстонии.Ответственность за все атаки, в том числе за атаку на болгарское ведомство взяла хакерская группировка Killnet.
https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, польша, румыния
В мире, Болгария, Польша, Румыния
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся DDoS-атаке