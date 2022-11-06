https://ria.ru/20221106/ataka-1829494277.html

Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке

Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке - РИА Новости, 06.11.2022

Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке

Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:39

2022-11-06T16:39

2022-11-06T16:39

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД."Вебсайт Государственного разведывательного управления подвергся атаке хакеров... DDoS-атака временно затруднила доступ к сайту", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что утечки информации не было.По данным агентства, похожие атаки наблюдались в Польше, Румынии, Молдавии и Эстонии.Ответственность за все атаки, в том числе за атаку на болгарское ведомство взяла хакерская группировка Killnet.

https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария, польша, румыния