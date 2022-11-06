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Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке - РИА Новости, 06.11.2022
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Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке - РИА Новости, 06.11.2022
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке
Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:39
2022-11-06T16:39
в мире
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польша
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД."Вебсайт Государственного разведывательного управления подвергся атаке хакеров... DDoS-атака временно затруднила доступ к сайту", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что утечки информации не было.По данным агентства, похожие атаки наблюдались в Польше, Румынии, Молдавии и Эстонии.Ответственность за все атаки, в том числе за атаку на болгарское ведомство взяла хакерская группировка Killnet.
https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html
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в мире, болгария, польша, румыния
В мире, Болгария, Польша, Румыния
16:39 06.11.2022
 
Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке

Сайт разведывательного управления Болгарии подвергся DDoS-атаке

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сайт Государственного разведывательного управления Болгарии подвергся кибератаке, передает агентство БТА со ссылкой на МВД.
"Вебсайт Государственного разведывательного управления подвергся атаке хакеров... DDoS-атака временно затруднила доступ к сайту", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что утечки информации не было.
По данным агентства, похожие атаки наблюдались в Польше, Румынии, Молдавии и Эстонии.
Ответственность за все атаки, в том числе за атаку на болгарское ведомство взяла хакерская группировка Killnet.
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 03:07
Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти
 
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