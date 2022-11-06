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Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ataka-1829469948.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:54
2022-11-06T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении батальонная тактическая группа Украины, усиленная националистами, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. "Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение", - сообщили в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котояровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения атака была сорвана."За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказали в министерстве.
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в мире, россия, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
13:54 06.11.2022 (обновлено: 14:09 06.11.2022)
 
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении батальонная тактическая группа Украины, усиленная националистами, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. "Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котояровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения атака была сорвана.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказали в министерстве.
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