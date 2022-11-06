https://ria.ru/20221106/ataka-1829469948.html

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.11.2022

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:54

2022-11-06T13:54

2022-11-06T14:09

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские войска сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении батальонная тактическая группа Украины, усиленная националистами, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. "Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение", - сообщили в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котояровка Харьковской области. В результате нанесения огневого поражения атака была сорвана."За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, харьковская область, вооруженные силы украины