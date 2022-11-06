13:53 06.11.2022 (обновлено: 14:53 06.11.2022)
ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.
Потери противника составили:
- —до 250 военнослужащих и националистов;
- —два танка;
- —четыре боевые бронированные машины;
- —одна РСЗО "Град";
- —самоходная артиллерийская установка;
- —12 автомобилей.
Помимо этого, высокоточным ударом ВКС удалось ликвидировать до ста боевиков и наемников, в том числе из США, Великобритании и Польши. Противник также потерял десять боевых бронированных машин.
Купянское направление
На Купянском направлении российские военные сорвали наступление батальонной тактической группы ВСУ, усиленной националистами, в направлении Новоселовского в ЛНР. Подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.
Помимо этого, российским Вооруженным силам удалось помешать продвижению украинской ротной тактической группы в районе села Котляровка в Харьковской области.
Потери противника составили:
- —до двухсот военнослужащих;
- —восемь танков;
- —девять боевых бронированных машин;
- —восемь пикапов.
Южно-Донецкое направление
На Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки, Новомихайловки и Времевки в ДНР.
Потери противника составили:
- —до 70 военнослужащих;
- —один танк;
- —боевая машина пехоты;
- —четыре пикапа;
- —две американские гаубицы М777.
Николаево-Криворожское направление
На Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Саблуковки и Пятихатки в Херсонской области. Благодаря успешным действиям российских Вооруженных сил их удалось отбросить на исходные позиции.
Потери противника составили:
- —более 50 военнослужащих;
- —восемь боевых бронированных машин;
- —десять автомобилей.
Также в районе Новопетровки в Херсонской области барражирующими боеприпасами уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки.
Помимо этого, российские войска поразили пункт управления ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории Донецкой Народной Республики, а также хранилище боеприпасов в районе Запорожья. Кроме того, нанесен удар по 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 184 районах.
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Также силы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS и два реактивных снаряда "Ольха" в Херсонской области и в Донецке. Кроме того, в районе Новой Каховки уничтожили противорадиолокационную ракету HARM, а вблизи Куземовки в ЛНР ликвидировали баллистическую ракету "Точка-У".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.