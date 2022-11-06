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ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ataka-1829469796.html
ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении
ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении
Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:53
2022-11-06T14:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
великобритания
войска воздушно-космической обороны
сша
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.Как уточняется, две батальонные тактические группы ВСУ пытались выступить в сторону Площанки, Артемовки и Стельмаховки в ЛНР, а также Ямполовки в ДНР. Усилиями российской артиллерии и авиации атаки удалось отразить. Потери противника составили: Помимо этого, высокоточным ударом ВКС удалось ликвидировать до ста боевиков и наемников, в том числе из США, Великобритании и Польши. Противник также потерял десять боевых бронированных машин.Купянское направлениеНа Купянском направлении российские военные сорвали наступление батальонной тактической группы ВСУ, усиленной националистами, в направлении Новоселовского в ЛНР. Подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.Помимо этого, российским Вооруженным силам удалось помешать продвижению украинской ротной тактической группы в районе села Котляровка в Харьковской области.Потери противника составили:Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки, Новомихайловки и Времевки в ДНР. Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеНа Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Саблуковки и Пятихатки в Херсонской области. Благодаря успешным действиям российских Вооруженных сил их удалось отбросить на исходные позиции.Потери противника составили:Также в районе Новопетровки в Херсонской области барражирующими боеприпасами уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки.Помимо этого, российские войска поразили пункт управления ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории Донецкой Народной Республики, а также хранилище боеприпасов в районе Запорожья. Кроме того, нанесен удар по 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 184 районах.Российские системы ПВО за сутки сбили 16 беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Также силы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS и два реактивных снаряда "Ольха" в Херсонской области и в Донецке. Кроме того, в районе Новой Каховки уничтожили противорадиолокационную ракету HARM, а вблизи Куземовки в ЛНР ликвидировали баллистическую ракету "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир путин, россия, великобритания, войска воздушно-космической обороны, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Войска воздушно-космической обороны, США, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:53 06.11.2022 (обновлено: 14:53 06.11.2022)
 
ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники
Российские десантники - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.
Как уточняется, две батальонные тактические группы ВСУ пытались выступить в сторону Площанки, Артемовки и Стельмаховки в ЛНР, а также Ямполовки в ДНР. Усилиями российской артиллерии и авиации атаки удалось отразить.
Потери противника составили:
  • до 250 военнослужащих и националистов;
  • два танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • одна РСЗО "Град";
  • самоходная артиллерийская установка;
  • 12 автомобилей.
Помимо этого, высокоточным ударом ВКС удалось ликвидировать до ста боевиков и наемников, в том числе из США, Великобритании и Польши. Противник также потерял десять боевых бронированных машин.
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Купянское направление

На Купянском направлении российские военные сорвали наступление батальонной тактической группы ВСУ, усиленной националистами, в направлении Новоселовского в ЛНР. Подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.
Помимо этого, российским Вооруженным силам удалось помешать продвижению украинской ротной тактической группы в районе села Котляровка в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до двухсот военнослужащих;
  • восемь танков;
  • девять боевых бронированных машин;
  • восемь пикапов.
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Южно-Донецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки, Новомихайловки и Времевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • один танк;
  • боевая машина пехоты;
  • четыре пикапа;
  • две американские гаубицы М777.
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Николаево-Криворожское направление

На Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Саблуковки и Пятихатки в Херсонской области. Благодаря успешным действиям российских Вооруженных сил их удалось отбросить на исходные позиции.
Потери противника составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • десять автомобилей.
Также в районе Новопетровки в Херсонской области барражирующими боеприпасами уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки.
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Помимо этого, российские войска поразили пункт управления ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории Донецкой Народной Республики, а также хранилище боеприпасов в районе Запорожья. Кроме того, нанесен удар по 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 184 районах.
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Также силы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS и два реактивных снаряда "Ольха" в Херсонской области и в Донецке. Кроме того, в районе Новой Каховки уничтожили противорадиолокационную ракету HARM, а вблизи Куземовки в ЛНР ликвидировали баллистическую ракету "Точка-У".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 15:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияВеликобританияВойска воздушно-космической обороныСШАДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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