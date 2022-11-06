https://ria.ru/20221106/ataka-1829469796.html

ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.11.2022

ВС России отбили атаку украинских войск на Краснолиманском направлении

Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:53

2022-11-06T13:53

2022-11-06T14:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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россия

великобритания

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы сорвали попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.Как уточняется, две батальонные тактические группы ВСУ пытались выступить в сторону Площанки, Артемовки и Стельмаховки в ЛНР, а также Ямполовки в ДНР. Усилиями российской артиллерии и авиации атаки удалось отразить. Потери противника составили: Помимо этого, высокоточным ударом ВКС удалось ликвидировать до ста боевиков и наемников, в том числе из США, Великобритании и Польши. Противник также потерял десять боевых бронированных машин.Купянское направлениеНа Купянском направлении российские военные сорвали наступление батальонной тактической группы ВСУ, усиленной националистами, в направлении Новоселовского в ЛНР. Подразделения противника остановлены, по ним наносится огневое поражение.Помимо этого, российским Вооруженным силам удалось помешать продвижению украинской ротной тактической группы в районе села Котляровка в Харьковской области.Потери противника составили:Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы и артиллерия нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки, Новомихайловки и Времевки в ДНР. Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеНа Николаево-Криворожском направлении украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Саблуковки и Пятихатки в Херсонской области. Благодаря успешным действиям российских Вооруженных сил их удалось отбросить на исходные позиции.Потери противника составили:Также в районе Новопетровки в Херсонской области барражирующими боеприпасами уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки.Помимо этого, российские войска поразили пункт управления ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории Донецкой Народной Республики, а также хранилище боеприпасов в районе Запорожья. Кроме того, нанесен удар по 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 184 районах.Российские системы ПВО за сутки сбили 16 беспилотников в Херсонской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Также силы противовоздушной обороны перехватили шесть реактивных снарядов HIMARS и два реактивных снаряда "Ольха" в Херсонской области и в Донецке. Кроме того, в районе Новой Каховки уничтожили противорадиолокационную ракету HARM, а вблизи Куземовки в ЛНР ликвидировали баллистическую ракету "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221102/vsu-1828669070.html

https://ria.ru/20221105/kupyansk-1829349695.html

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1829349469.html

https://ria.ru/20221105/vsu-1829410809.html

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Влада Копылова

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