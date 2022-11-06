https://ria.ru/20221106/arest-1829490671.html

Суд в Костроме арестовал организатора работы сгоревшего кафе "Полигон"

Суд в Костроме арестовал организатора работы сгоревшего кафе "Полигон" - РИА Новости, 06.11.2022

Суд в Костроме арестовал организатора работы сгоревшего кафе "Полигон"

Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе "Полигон" в Костроме, где при... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:16

2022-11-06T16:16

2022-11-06T16:26

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе "Полигон" в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.Директор ООО "Империя" была задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Директору коммерческой организации избрано заключение под стражу сроком на два месяца", - рассказали в областной прокуратуре.По данным суда, подозреваемая возражала против заключения под стражу, просила суд ограничиться домашним арестом.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ещё одно дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829412073.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

кострома

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, следственный комитет россии (ск рф)