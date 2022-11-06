https://ria.ru/20221106/apteki-1829491354.html

Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ

Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ

В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:19

2022-11-06T16:19

2022-11-06T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

киев

владимир зеленский

страна.ua

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b8963d05384f0be9dd1b6c2d0e5a164.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".В качестве доказательства издание публикует фото объявления в одной из аптек с рекомендацией запастись жизненно важными лекарствами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы рф