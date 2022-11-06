Рейтинг@Mail.ru
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/apteki-1829491354.html
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ
В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:19
2022-11-06T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b8963d05384f0be9dd1b6c2d0e5a164.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".В качестве доказательства издание публикует фото объявления в одной из аптек с рекомендацией запастись жизненно важными лекарствами.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155502/64/1555026484_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e960ed2201c28dd492f6d51dbf6632d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы РФ
16:19 06.11.2022 (обновлено: 16:21 06.11.2022)
 
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ

"Страна.ua": в киевских аптеках предупредили о возможных перебоях с поставками лекарств

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarФармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов", - пишет "Страна.ua".

В качестве доказательства издание публикует фото объявления в одной из аптек с рекомендацией запастись жизненно важными лекарствами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 16:06
В украинском энергохолдинге не исключили блэкаут в Киеве и области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала