16:19 06.11.2022 (обновлено: 16:21 06.11.2022)
Киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, сообщили СМИ
"Страна.ua": в киевских аптеках предупредили о возможных перебоях с поставками лекарств
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarФармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Фармацевт выдает лекарства покупателю в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В киевских аптеках рекомендовали посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов", - пишет "Страна.ua".
В качестве доказательства издание публикует фото объявления в одной из аптек с рекомендацией запастись жизненно важными лекарствами.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.