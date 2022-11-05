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Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган" - РИА Новости, 05.11.2022
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Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган" - РИА Новости, 05.11.2022
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"
Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:20
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олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор парка Олег Зубков."Да, мы вывезли животных их херсонского зоопарка, они уже в "Тайгане", - сказал Зубков РИА Новости.Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, сказал Зубков.
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олег зубков, херсон
Олег Зубков, Херсон
21:20 05.11.2022
 
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"

Директор парка "Тайган" Зубков: животных из херсонского зоопарка доставили в Крым

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в медиабанкСафари-парк "Тайган"
Сафари-парк Тайган - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сафари-парк "Тайган" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор парка Олег Зубков.
"Да, мы вывезли животных их херсонского зоопарка, они уже в "Тайгане", - сказал Зубков РИА Новости.
Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, сказал Зубков.
Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 21:23
Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли
 
Олег ЗубковХерсон
 
 
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