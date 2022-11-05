https://ria.ru/20221105/zhivotnye-1829401569.html
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган" - РИА Новости, 05.11.2022
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"
Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:20
2022-11-05T21:20
2022-11-05T21:20
олег зубков
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор парка Олег Зубков."Да, мы вывезли животных их херсонского зоопарка, они уже в "Тайгане", - сказал Зубков РИА Новости.Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, сказал Зубков.
https://ria.ru/20221104/delfiny-1829284251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег зубков, херсон
Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"
Директор парка "Тайган" Зубков: животных из херсонского зоопарка доставили в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор парка Олег Зубков.
"Да, мы вывезли животных их херсонского зоопарка, они уже в "Тайгане", - сказал Зубков РИА Новости.
Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, сказал Зубков.