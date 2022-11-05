https://ria.ru/20221105/zhivotnye-1829401569.html

Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"

Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган" - РИА Новости, 05.11.2022

Животных из зоопарка в Херсоне перевезли в крымский парк "Тайган"

Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:20

2022-11-05T21:20

2022-11-05T21:20

олег зубков

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Обитатели зоопарка Херсона – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины перемещены в парк "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил владелец и директор парка Олег Зубков."Да, мы вывезли животных их херсонского зоопарка, они уже в "Тайгане", - сказал Зубков РИА Новости.Разгрузка животных и размещение в вольерах будет производиться в присутствии ветеринарной службы. Среди животных – волки, лама, ослица, еноты, фазаны и павлины. Содержание животных парк берет на себя, возможность разместить животных в парке есть, сказал Зубков.

https://ria.ru/20221104/delfiny-1829284251.html

херсон

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег зубков, херсон