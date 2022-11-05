https://ria.ru/20221105/zelenskiy-1829353360.html

В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине

В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине - РИА Новости, 05.11.2022

В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине

Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20, если РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:32

2022-11-05T14:32

2022-11-05T17:46

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

сша

китай

нато

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин."Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта", — написал один из пользователей. "Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит", — ответил другой. "Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше", — поддержал третий. "Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!" — поделился мнением читатель."Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?" — отметил еще один комментатор."Украине вообще не место в G20", — заключили читатели. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829340473.html

https://ria.ru/20221105/ssha-1829324126.html

https://ria.ru/20221105/berbok-1829316704.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, китай, нато