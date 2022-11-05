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В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине - РИА Новости, 05.11.2022
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В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине
В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине - РИА Новости, 05.11.2022
В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине
Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20, если РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:32
2022-11-05T17:46
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин."Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта", — написал один из пользователей. "Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит", — ответил другой. "Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше", — поддержал третий. "Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!" — поделился мнением читатель."Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?" — отметил еще один комментатор."Украине вообще не место в G20", — заключили читатели. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829340473.html
https://ria.ru/20221105/ssha-1829324126.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, китай, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США, Китай, НАТО
14:32 05.11.2022 (обновлено: 17:46 05.11.2022)
 
В Китае указали на важную деталь в заявлении Зеленского о Путине

Читатели китайской газеты Guancha увидели плохой знак в словах Зеленского об участии в G20

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
"Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта", — написал один из пользователей.
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В США озвучили плохую новость для Запада из-за отношения к Путину
"Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит", — ответил другой.
"Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше", — поддержал третий.
"Такое заявление лишь показывает, что план США провалился!" — поделился мнением читатель.
"Украина не в G20, поэтому какая разница, поедете вы или нет?" — отметил еще один комментатор.
"Украине вообще не место в G20", — заключили читатели.
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Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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