https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html
Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ - РИА Новости, 05.11.2022
Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:27
2022-11-05T15:27
2022-11-05T16:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
служба безопасности украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со Службой безопасности Украины, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - заявил источник.По его словам, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры задержания корректировщиков огня ВСУ в ЛНР
Среди нескольких десятков задержанных в ходе спецоперации в ЛНР пособников СБУ были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия им может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ
2022-11-05T15:27
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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луганская народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
15:27 05.11.2022 (обновлено: 16:33 05.11.2022)
Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ