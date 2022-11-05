https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html

Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ - РИА Новости, 05.11.2022

Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:27

2022-11-05T15:27

2022-11-05T16:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

служба безопасности украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со Службой безопасности Украины, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - заявил источник.По его словам, все были задержаны в освобожденных в ходе специальной военной операции районах ЛНР.

луганская народная республика

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Кадры задержания корректировщиков огня ВСУ в ЛНР Среди нескольких десятков задержанных в ходе спецоперации в ЛНР пособников СБУ были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия им может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ 2022-11-05T15:27 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, видео