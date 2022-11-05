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Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/vsu-1829410809.html
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион - РИА Новости, 05.11.2022
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион
Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта, сообщил заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:56
2022-11-05T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.По словам Стремоусова, на Николаевском участке фронта украинские войска при поддержке авиации и танков увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участке они задействовали минометные батареи и артиллерия."Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них численностью около 20 единиц танков нацистов убыла в сторону Давыдова Брода. Другая — состоящая из БМП и ББМ — на тралах отправлена на Снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на "Уралах", — подчеркнул замглавы администрации.Он добавил, что российские войска уничтожили огневая позиция украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221105/kherson-1829366223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
22:56 05.11.2022 (обновлено: 23:23 05.11.2022)
 
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион

Стремоусов: ВСУ готовят наступление на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

"Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", — написал он.

По словам Стремоусова, на Николаевском участке фронта украинские войска при поддержке авиации и танков увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участке они задействовали минометные батареи и артиллерия.
"Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них численностью около 20 единиц танков нацистов убыла в сторону Давыдова Брода. Другая — состоящая из БМП и ББМ — на тралах отправлена на Снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на "Уралах", — подчеркнул замглавы администрации.
Он добавил, что российские войска уничтожили огневая позиция украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.
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Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
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