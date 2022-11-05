https://ria.ru/20221105/vsu-1829410809.html

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион - РИА Новости, 05.11.2022

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ готовят наступление на регион

Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта, сообщил заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:56

2022-11-05T22:56

2022-11-05T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.По словам Стремоусова, на Николаевском участке фронта украинские войска при поддержке авиации и танков увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участке они задействовали минометные батареи и артиллерия."Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них численностью около 20 единиц танков нацистов убыла в сторону Давыдова Брода. Другая — состоящая из БМП и ББМ — на тралах отправлена на Снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на "Уралах", — подчеркнул замглавы администрации.Он добавил, что российские войска уничтожили огневая позиция украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221105/kherson-1829366223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область